將與習通話 特朗普稱貿戰不會持久 穆迪：倘關稅戰不停 美來年付7800億代價

路透社報道，特朗普在新澤西州對記者表示，他與習近平已安排好舉行通話，兩人「很快（soon）」會討論貿易問題。特朗普沒透露通話的具體時間，僅稱中美正進行非常好的討論。特朗普又稱，「貿易戰持續時間愈長，我們會愈強大」，「我有一個感覺，貿易戰持續的時間會相當短（fairly short）」。中國外交部發言人華春瑩昨日被問及兩國元首約定通話的消息時表示，關於中美高層交往，中美元首一直通過會晤、通話、通訊等方式保持溝通。

不覺京會反制 否則「終極報復」

美國將向中國3000億美元商品加徵關稅，中方前日表示不得不採取必要反制的措施。特朗普周四稱，他認為北京不會報復美國的關稅措施，但中方如果報復，「我們就會採取終極形式報復」。但他也承認，美國消費者可能因為政府對中國加徵關稅而增加開支，並重申中方希望與美國達成貿易協議，下月兩國貿易代表將在華盛頓繼續談判。

央視昨日也引述穆迪分析首席經濟師贊迪（Mark Zandi）稱，倘華府落實加徵關稅，美國將負上沉重代價，指美國經濟正處於衰退邊緣。他解釋，倘特朗普繼續以關稅威脅，美國企業及消費者將在來年付出1000億美元的代價，「這是美國國內生產總值（GDP）的0.5%，影響將會非常顯著」。

贊迪亦表示，特朗普會發現對中國採取強硬姿態不奏效，並要找下台階。他說：「如果我是習近平，我會想，有可能在一年半後，特朗普已不是美國總統，我要和另一個人打交道。」

贊迪認為，自貿戰開打以來，企業投資一直處於低水平，並開始影響就業市場。他指出，去年美國平均每月職位增長近22.5萬個，但在過去3至6個月，每月增長僅14萬；倘跌至10萬， 失業率會開始上升。

分析：美國內反感貿戰 增華底氣

中國國務院參事、中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘對本報表示，近期特朗普提出的一系列不能接受的要求，引起中國強烈反彈；加上美國國內人士對全球和國內經濟衰退的擔憂、對特朗普關稅政策的批評，更增加了中國政府拒絕特朗普的底氣。

時殷弘認為，現時兩國「戰場」愈來愈廣，特朗普提出將香港問題作為中美貿易談判的先決條件，這與中國政府對香港問題的基本立場相違背，中方「絕對不會用香港問題的退讓來換取貿易協議」，兩國最高領導人也不可能因此會面。

明報記者

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