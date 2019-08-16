安徽樂隊取名利奇馬 被指褻瀆風災遇難者

澎湃新聞報道，日前，安徽淮北胡桃里音樂酒館通過微信公眾號發布消息稱，一個名叫「利奇馬」的樂隊，將在12日入駐該酒館並帶來首秀演出。此前兩日，淮北剛受利奇馬外圍雲系影響，經歷了一次降雨。此條消息一發布，便引來網友質疑與譴責。認為樂隊名是對遇難同胞和一線救援人員的不尊重。

非首樂隊以颱風命名

酒館先向網民解釋，樂隊命名原因是來淮北的路上受到颱風很大影響，隨後承認考慮欠妥，並道歉稱會建議樂隊改名。報道指，這並非內地第一個以颱風名字命名的樂隊。2016年颱風「莫蘭蒂」過境廈門期間，一個彼時廈門剛成立的樂隊命名為「莫蘭蒂」樂隊。

安徽省公共氣象服務中心一名人士表示，颱風的名字均為公開發布，公眾可以使用；不過，以造成重大人員傷亡和財產損失的「利奇馬」命名，該人士認為此行為違反公序良俗。

有人以搶微信紅包侵佔捐款

另外，安徽寧國市公安局昨日發布通報指，受颱風「利奇馬」影響，該市多地出現嚴重災情，有網民造謠、發布侮辱性言論、通過搶微信紅包侵佔群眾募捐款。該市公安局自11日以來累計傳喚違法疑犯10餘名，刑事拘留1人，行政拘留5人。