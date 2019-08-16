京女名車堵醫院通道 特權車牌惹議 車主與中科宇航董事長同名 網上討論被刪除

自稱無駕駛證 拒配合交警

短片中可見該勞斯萊斯車牌為「京A88519」，而女子情緒激動，當交警要求她無條件配合時，她稱「我沒有權利配合你要的」，並質問交警「你動我怎麼了」、「你動我？真的你動我今天？」更稱不會將車挪走，自己也沒有駕駛證。據《新京報》報道，該車型號應為「曜影」，內地售價在520萬至620萬元（人民幣，下同）之間，而且光是購置稅和消費稅就已經高達90萬元左右，一年的商業險大概在11萬元。

車號屬釣魚台警衛局

另一邊，相關討論帖在微博上大規模「被刪除」。有網民稱，「京A80開頭的，是國管局（國務院機關事務管理局）的車；A81是中辦（中共中央辦公廳）的；京A82是北京市委的；京A88是釣魚台、警衛局的」，據此猜測該女子的行為和其個人及家庭背景有關。

有網民在論壇上發布白色勞斯萊斯車主的登記資料，顯示姓名為「和則文」，並有事故逃逸紀錄。該姓名與北京中科宇航董事長同名，公司作航天科技及航天器研發，註冊資本為1億元。

影片採訪中道歉 稱車是朋友的

事件曝光後，女子被曝姓單。單女士對外解釋稱，自己家是做個體戶生意的，勞斯萊斯車屬於她的一個朋友。自己的行為給對方帶來了很多麻煩，不希望再透露車主的個人資料；又稱自己已交罰款，當時由於過了預約時間，就跟着前面的私家車走應急通道，被工作人員攔下後情緒失控，哭訴「懇求大家原諒」。

有報道指該女子每次都走應急通道，《紅星新聞》引述該醫院宣傳辦公室巢主任說法給予否認。昨日深夜，朝陽警方發布消息，單女嚴重擾亂醫院公共秩序，依法對其處以行政拘留5日的處罰。