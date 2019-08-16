北京聞風：中美短期仍有望達成貿易協議 ／文：鍾鳴九

就在外界認為中美經貿又將偏離磋商軌道時，兩國經貿磋商代表再次通話，美國也決定推遲對部分中國商品類別加徵關稅。

美訴求看似矛盾 實欲選舉前達協議

分析人士指出，特朗普政府看似延續了以往反覆無常的行事風格，使得中美經貿磋商前景撲朔迷離，但透過這些互相矛盾的表象，不難看出白宮的訴求——盡快達成協議——其實比過去更加突顯。

正如上海磋商後，特朗普發Twitter警告中國，「不要等過了2020年美國選舉年再跟美國達成貿易協定」。其訴求顯而易見，期望在2020年選舉年之前與中國達成協議。

美促日購農產品 證援助難補農民損失

北京大學國家發展研究院副院長余淼傑對筆者表示，即將到來的美國大選、與日本的貿易協定，以及中美貿易摩擦對美國生產者與消費者造成的負面影響，都在促使特朗普考量盡快與中國達成協議；至於繼續加稅與「匯率操縱國」，依然是特朗普慣用的極限施壓談判策略，希望以此逼迫對手就範。

余淼傑表示，特朗普需要協定，至少需要一份紙面上的協議，來兌現其對美國民眾的承諾，以此作為首個任期的重要政績，參與到接下來的美國大選當中，冀實現連任。

值得注意的是，據日媒報道，特朗普日前直接要求日本首相安倍晉三額外購買金額龐大的美國農產品，這也從側面反映出，美國農業在貿易爭端中受到的影響，僅靠美國的援助計劃難以補償。

此外，北京學者指出，美國此次推遲對部分中國商品加至聖誕節前夕，實際上是顧慮聖誕大採購期間的美國零售商與消費者，間接承認了加徵關稅損害他們的利益。

「中美短期內仍有望達成協議」，余淼傑說，「但這份協議更多是形式上的，不能對其抱太大希望，若特朗普連任，或會捲土重來，因此中方要做好打持久戰準備。」

鍾鳴九