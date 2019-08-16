兩打招呼獲補助 企業代孕賄原國統局長

河北張家口橋西區法院2018年12月12日對海特電子集團（下稱「海特」）、山東神工海特電子科技有限公司（下稱「山東神工」）作出一審判決。據《每日經濟新聞》報道，中國裁判文書網日前公開該案一審判決書，隨之揭開王保安受賄細節。

言論透露憾無子 企業出錢代尋人

判決書指出，關成善2011年伙同女友彭×在海特向國家發改委申報項目過程中，請託時任國家財政部部長助理王保安向發改委產業司司長「打招呼」。2012年，關、彭為山東神工向國家財政部、工業和信息化部、科技部申報項目過程中，再次請託時任國家財政部副部長王保安幫忙「打招呼」。

王保安稱，他在和關、彭聊天時多次流露沒有兒子的遺憾，關、彭夫婦為感謝他，利用他想要兒子的心理，提出尋找代孕生子，王同意。2012年起，在彭×安排下，王多次在北京、山東濰坊取精，彭又照其要求找女性代母代孕，在2015年9月28日和2016年1月18日為王生下兩個男孩。

稱不知代孕費 自估逾300萬

王保安表示，關、彭並沒告訴他代孕生子的費用，他估算約需300多萬元。法院審理查明，關成善為兩次代孕共支付費用346.45萬元。