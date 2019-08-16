小學至大學循序漸進 培養社會主義接班人

小學啟蒙道德情感 初中打基礎

《意見》在「完善思政課課程體系」一章中指出要「整體規劃課程目標」，在大中小學「循序漸進、螺旋上升地」開設思政課。小學階段重在「啟蒙道德情感」，引導學生形成愛黨、愛國、愛社會主義、愛人民、愛集體的情感，具有做社會主義建設者和接班人的美好願望。

初中階段重在「打牢思想基礎」，引導學生把黨、祖國、人民裝在心中，強化做社會主義建設者和接班人的思想意識。高中階段重在「提升政治素養」，引導學生衷心擁護黨的領導和中國社會主義制度，形成做社會主義建設者和接班人的政治認同。

大學階段則要「增強使命擔當」，引導學生矢志不渝聽黨話跟黨走，爭做社會主義合格建設者和可靠接班人。

圍繞上述目標，《意見》在「調整創新思政課課程體系」要求中，提出要加強以習近平新時代中國特色社會主義思想為核心內容的思政課課程群建設。其中包括要求在初中、小學階段開設「道德與法治」必修課程，再可結合校本課程、興趣班開設思政類選修課程。高中階段開設「思想政治」必修課程，圍繞學習習近平最新重要講話精神開設選修課程。各高校則重點圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨史國史、改革開放史、社會主義發展史、憲法法律等設定課程模塊，開設系列選擇性必修課程。