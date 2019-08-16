習思想要「入腦」 當局推思政課改革 中央國務院發文批氛圍欠濃厚

中辦、國辦聯合下發名為《關於深化新時代學校思想政治理論課改革創新的若干意見》的文件提到思政課存在一系列問題，包括中外合作辦學的思政課建設相對薄弱，「學校、家庭、社會協同推動思政課建設的合力沒有完全形成，全黨全社會關心支持思政課建設的氛圍不夠濃厚」，強調思政課建設「只能加強、不能削弱」。

倡專家轉教 骨幹多機會外國調研

新華社報道，文件要求，堅持黨對思政課建設的全面領導，「堅持思政課建設與黨的創新理論武裝同步推進，全面推動『習思想』進教材、進課堂、進學生頭腦，把社會主義核心價值觀貫穿國民教育全過程」。

對於思政課的內容，文件提出：「堅持用『習思想』鑄魂育人，以政治認同、家國情懷、道德修養、法治意識、文化素養為重點，以愛黨、愛國、愛社會主義、愛人民、愛集體為主線，堅持愛國和愛黨愛社會主義相統一，系統開展馬克思主義理論教育，系統進行中國特色社會主義和中國夢教育、社會主義核心價值觀教育、法治教育、勞動教育、心理健康教育、中華優秀傳統文化教育。」

文件對思政課教師亦有要求，大學的專職思政課教師與學生的比例不得低於1比350，還要積極動員「政治素質過硬」的相關學科專家轉任思政課教師。此外，思政課骨幹教師將有更多機會到國外調研，目的是「拓寬國際視野，在比較分析中堅定『四個自信』（中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）」。

不只教師，各省、自治區、直轄市的黨委和政府主要負責人，每學期至少講授1次「形勢與政策」課，大學黨委書記和校長每學期至少講授4個課時思政課，學校其他高層則每學期至少授課2個課時。

增用AI 建國家級仿真教學中心

另外，思政課還需要加大人工智能（AI）等現代信息技術的應用，將會建設一批國家級虛擬仿真思政課體驗教學中心。當局更意圖打通思政課與其他課程，文件提出，「深度挖掘高校各學科門類專業課程和中小學語文、歷史、地理、體育、藝術等所有課程蘊含的思想政治教育資源，解決好各類課程與思政課相互配合的問題，發揮所有課程育人功能，構建全面覆蓋、類型豐富、層次遞進、相互支撐的課程體系，使各類課程與思政課同向同行，形成協同效應。」

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