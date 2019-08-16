習思想要「入腦」 當局推思政課改革 中央國務院發文批氛圍欠濃厚

【明報專訊】內地繼續加強意識形態和愛國主義教育。中共中央辦公廳和國務院辦公廳近日印發關於思想政治理論課程改革的文件，指出「全黨全社會關心支持思政課建設的氛圍不夠濃厚」，要求全面推動「習近平新時代中國特色社會主義思想」「進教材、進課堂、進學生頭腦」。
中辦、國辦聯合下發名為《關於深化新時代學校思想政治理論課改革創新的若干意見》的文件提到思政課存在一系列問題，包括中外合作辦學的思政課建設相對薄弱，「學校、家庭、社會協同推動思政課建設的合力沒有完全形成，全黨全社會關心支持思政課建設的氛圍不夠濃厚」，強調思政課建設「只能加強、不能削弱」。
倡專家轉教 骨幹多機會外國調研
新華社報道，文件要求，堅持黨對思政課建設的全面領導，「堅持思政課建設與黨的創新理論武裝同步推進，全面推動『習思想』進教材、進課堂、進學生頭腦，把社會主義核心價值觀貫穿國民教育全過程」。
對於思政課的內容，文件提出：「堅持用『習思想』鑄魂育人，以政治認同、家國情懷、道德修養、法治意識、文化素養為重點，以愛黨、愛國、愛社會主義、愛人民、愛集體為主線，堅持愛國和愛黨愛社會主義相統一，系統開展馬克思主義理論教育，系統進行中國特色社會主義和中國夢教育、社會主義核心價值觀教育、法治教育、勞動教育、心理健康教育、中華優秀傳統文化教育。」
文件對思政課教師亦有要求，大學的專職思政課教師與學生的比例不得低於1比350，還要積極動員「政治素質過硬」的相關學科專家轉任思政課教師。此外，思政課骨幹教師將有更多機會到國外調研，目的是「拓寬國際視野，在比較分析中堅定『四個自信』（中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）」。
不只教師，各省、自治區、直轄市的黨委和政府主要負責人，每學期至少講授1次「形勢與政策」課，大學黨委書記和校長每學期至少講授4個課時思政課，學校其他高層則每學期至少授課2個課時。
增用AI 建國家級仿真教學中心
另外，思政課還需要加大人工智能（AI）等現代信息技術的應用，將會建設一批國家級虛擬仿真思政課體驗教學中心。當局更意圖打通思政課與其他課程，文件提出，「深度挖掘高校各學科門類專業課程和中小學語文、歷史、地理、體育、藝術等所有課程蘊含的思想政治教育資源，解決好各類課程與思政課相互配合的問題，發揮所有課程育人功能，構建全面覆蓋、類型豐富、層次遞進、相互支撐的課程體系，使各類課程與思政課同向同行，形成協同效應。」
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