阿里蔡崇信獨資購NBA籃網 收購價184億 破北美紀錄

《紐約郵報》引述消息人士指出，這筆交易有望在本周宣布。籃網隊拒絕評論。蔡崇信去年4月用10億美元（約78.46億港元）買下籃網隊49%的股份，同時獲得在2021年至2022年賽季前增資13.5億美元收購剩餘51%股份的權利。蔡提早兩年全資控股籃網隊，成為NBA首名台灣人班主。

阿里副主席 NBA首名台灣人班主

這一天價將成為北美四大職業運動聯盟史上最高的球會收購價格，之前的紀錄是22億美元（約172.6億港元），對冲基金經理David Tepper和餐飲大亨Tilman Fertitta，分別於去年和2017年用這一價碼入主美式足球聯盟（NFL）的卡羅萊納黑豹和NBA的休斯敦火箭隊。

蔡崇信1964年生於台北一個法律世家，13歲移民美國，在耶魯大學取得經濟學學士和法學博士學位後，1990年到華爾街擔任稅務律師。蔡崇信1995年遷居香港，在瑞典投資公司Investor AB任職，1999年與阿里巴巴創始人商談投資合作時倒戈加入阿里，後幫馬雲從高盛拿到500萬美元（約3922萬港元）天使投資，成為阿里第一桶金。美國《福布斯》雜誌估計，蔡崇信擁有99億美元（約776.71億港元）身家。蔡崇信為首的投資集團還於今年1月收購女籃WNBA紐約自由人隊。

消息：與北京交好 助NBA拓市場

消息人士透露，蔡與中國政府關係良好，這宗交易對希望拓展中國市場的NBA來說是一大加成。籃網隊自2012年從新澤西搬到布魯克林後成績不佳，上季終於以東岸第6名打進季後賽，但止步於首輪。籃網隊剛剛簽下全明星球員杜蘭特（KD）和艾榮（Kyrie Irving），實力大增。

林書豪料無緣返籃網

另外，華裔球員林書豪在2016年曾加盟籃網，聽聞蔡崇信要入股，他在微博上恭喜並歡迎蔡崇信到來，而蔡崇信也坦言最喜歡的球員就是林書豪；今年8月初，兩人還在阿里杭州總部室內球場重聚，進行了一場友誼賽。不過，台灣媒體ETtoday新聞雲稱，目前籃網後衛滿額，林書豪要回來的機會相當低。