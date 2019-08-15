中方9月赴美磋商 彭博稱料無大讓步 特朗普：推遲加稅讓消費者過好聖誕

特朗普肯定通話：京冀結束僵局

中美貿易最高談判代表周二（13日）晚通電話後，在未來兩周會再次通話。美國總統特朗普稱此次對話富有成效，認為北京希望「做一些激動人心的事情」來結束僵局。不過，彭博社引述一名知情人士表示，雖說中方談判代表會按計劃到華盛頓展開新一輪會談，但對於取得明顯進展並不非常樂觀。因為在準備慶祝70周年國慶之際，中國不大可能做出重大讓步。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）周三（14日）對美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）表示，現在就美中兩國的貿易談判處在什麼階段下結論還為時過早，並透露雙方還沒有確定下一輪面對面談判的時間。「除非雙方都對一些事表示同意並正式宣布，否則要說我們處在談判的什麼階段還不成熟。」

特朗普本月初宣布向價值3000億美元中國商品加徵10%關稅時態度強硬，路透社報道，對於推遲部分關稅的原因，特朗普在新澤西州對記者表示，「這麼做是為了聖誕節，只是以防部分關稅會給美國消費者造成影響」。美國貿易代表辦公室（USTR）這份長達21頁的延遲執行關稅商品清單包括筆記本電腦、手機、電子遊戲機、玩具、電腦屏幕、鞋類服飾等，大多是聖誕購物季的熱銷商品，2018年這些進口商品的價值約1560億美元。

《華爾街》：幕僚商界反對 股市波動

《華爾街日報》消息稱，此次轉變的主要原因是幕僚及商界的反對，熟悉該決定的官員稱，近期股市的波動也是原因之一，7月底上海談判至今，道瓊斯工業平均指數下跌超過1000點。一名參與談判的官員表示，美國進口商抱怨如關稅9月生效，他們早前下達的從中國採購季節性商品的訂單，將不得不承擔關稅成本，或是將成本轉嫁給消費者。早前報道指，白宮幕僚大都反對提高關稅。美國各大零售商會也發聲反對。

評論：特朗普首承認貿戰負面影響

羅斯周三也稱，推遲徵稅「不是一個交換條件」，暗示中方沒有作出讓步。路透社則引述白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，美國無法在貿易談判中向中國讓步，他認為關稅措施對美國經濟增長沒有實質性影響，推遲實施對華貨部分關稅，是強大與靈活的決定，確保關稅對中國造成影響而非美國。

但法新社評論稱，這是特朗普首次如此明確地承認貿易戰對由美國消費者主導的美國經濟的負面影響，此前特朗普一直宣稱貿易戰對美國不會有任何負面影響，只會讓美國更強大。美國商會則對關稅延期表示讚賞，並指出「比以往任何時候都更重要的是，雙方回到談判桌旁，重新致力於朝着達成一項全面、可執行協議的方向推進」。

明報記者

（中美角力）

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