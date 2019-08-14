弒母北大生：睹死狀棄自殺 潛逃3年落網被控3宗罪

迴避警審訊問題 大談學術

封面新聞網引述消息人士表示，吳謝宇在公安機關審查期間承認自己作案，並交代過程，手段殘忍。他曾透露，覺得自己與母親生活得很辛苦，本想在犯案後自殺，但因目睹母親的死亡狀態，心生恐懼，放棄結束自己生命的念頭。知情人士證實，吳謝宇表示，自己不需要委託律師，又拒絕與指派律師見面。目前，除相關調查人員外，並無其他親屬見過吳謝宇。

此外，吳謝宇被捕後，警方對他初步審訊約8個小時。他不否認殺害母親，但對於動機、犯案經過、犯案後自身情况等案件核心問題全部採取迴避態度，「基本上不做正面回答」，只在自述時稱，父親對他影響較大。知情人士指出，「吳謝宇只在涉及與案件無關的知識性話題時，才積極表達」，甚至還會主動談起黑洞等學術話題。

屍體放牀包裹吸臭 裝鏡頭遙距監控

2016年2月，警方在福州教育學院第二附屬中學教職工宿舍發現49歲的歷史老師謝天琴屍體，19日後懸紅5萬元（人民幣，下同）通緝吳謝宇，但今年4月21日才在重慶江北機場拘捕吳，當時在他身上搜出30多張身分證。警方指出，兇案發生於2015年7月，疑犯作案後還封死住處，將屍體放在牀上，並用膠布層層包裹，每一層縫隙中還放入活性炭吸臭，又在房內安裝攝像頭，可用手機遙距監控。相關物件的網購記錄、現場指紋都指向吳謝宇。吳曾假冒母親口脗稱他們母子會到美國，在QQ上向多人借款約140萬元。事發後吳沒有出境，一直避免乘搭高鐵、飛機。

吳謝宇成績優異，父親數年前因病去世，與母親相依為命。有報道稱，案發前吳謝宇購買了刀具、防水膠塑料布、乾燥劑、防潮劑、抽濕器、防霉包、真空壓縮袋抽氣泵、隔離服、醫生護士服等，而刀具包括剔骨刀、菜刀、手術刀、雕刻刀、鋸條等。作案後兩周內，他又用支付寶34次購買活性炭，19次購買膠膜、防水布、牆壁貼紙、真空壓縮袋等。