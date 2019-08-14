台媒：海峽中線 兩岸戰艦今年頻繁對峙

專家料陸056A護衛艦巡邏

聯合新聞網周一（12日）報道，今年開始，解放軍兩艘艦艇約以海峽最窄處（新竹至福建平潭）為分界點，往北與往南的中線西側，各維持一艘護衛艦來回巡弋。台軍將領分析，一般而言，解放軍遠赴第一島鏈的艦艇，比如上月前出宮古海峽的分隊，至少是4000噸級的054A型導彈護衛艦，或者7000噸的052D驅逐艦；相較之下，在海峽中線「壓線」的，通常是排水量較小的輕型護衛艦，例如054型或更老的053H、056、056A輕型護衛艦。

大陸觀察者網軍事評論員認為，如果消息為真，那麼長期在海峽中線巡邏的應是大陸東部戰區海軍數個護衛艦支隊的056A型護衛艦。

根據公開資料，台軍會固定派出「海峽偵巡艦」，沿着海峽中線東側來回巡邏，俗稱「海偵」。相關任務通常由澎湖馬公的海軍一四六艦隊執行。不過此前台軍未透露「海偵」分隊是為了與解放軍對峙。該台軍將領認為，解放軍巡弋海峽中線動作顯示的主要目的是「地盤宣示」，而非挑動即時衝突，國軍須派艦監控，但為避免主戰兵力被無謂消耗，只要海象條件允許，就以錦江級巡邏艦（600噸級）甚至光華六號導彈快艇（200噸級）執行，並指巡邏有助加強此類輕型艦艇官兵的磨練。