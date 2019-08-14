中美通話 美突撤部分華貨新關稅 手機衣鞋關稅推遲至12月 兩周內將再通話

鍾山易綱寧吉喆等參加通話

中國商務部昨晚發布消息稱，劉鶴應約與美方代表通話，就上述美方加徵新一輪關稅問題嚴正交涉。中方參加通話的官員還包括商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等。雙方並約定在未來兩周內再次通話。

USTR：基於不同因素 收到公眾意見

USTR也發布聲明稱，美國原擬於9月1日起加徵10%關稅的價值3000億美元中國商品中，部分商品基於「健康、安全、國安和其他因素」將從清單上剔除；另根據USTR收到的公眾與聽證會意見，還有一部分商品的加徵關稅日期將延後到12月15日，包括手提電話、筆記本電腦、電子遊戲機、部分玩具、電腦顯示屏，以及部分鞋類與衣物。USTR表示，將展開對擬加稅商品的排除程序，並盡快發布有關此次關稅調整的更多細節和新的稅則清單。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，受消息刺激，蘋果公司、Best Buy、Nike、美國科爾百貨及其他零售商等的股價均應聲大幅上漲。

特朗普周二則在Twitter發帖表示，「如往常一樣，中國說他們會大量採購出自我們偉大的美國農民的產品。他們至今仍未履行承諾。或許這次會有不同！」

內地學者：下輪磋商取決於特朗普政府

中美在貿易談判破裂近3個月後，雙方團隊上月底重返談判桌，在上海舉行磋商，不料美方代表甫返華盛頓，美國總統特朗普8月1日即宣布，將從9月1日起向價值3000億美元的中國商品加徵10%關稅，中國隨後停止購買美國農產品。幾日後人民幣兌美元跌穿7算，美國再度回擊，將中國列為「匯率操縱國」，貿易摩擦持續升級。在此情况下，外界普遍對中美能否9月在華盛頓舉行新一輪的談判不抱樂觀態度。

中國國際問題研究院特聘研究員賈秀東對本報表示，雖然中美第十二輪經貿磋商後緊張局勢仍在升級，但雙方並沒有任何一方宣布不舉行下一輪的磋商，這種情况下雙方牽頭人就磋商本身通話並不奇怪。「美方在進行極限施壓，實際上特朗普也很清楚，他的施壓在美國國內招致很多批評。如果真正實行起來，肯定對美國也造成非常大的破壞。」對於下一輪磋商，賈秀東稱，「關鍵取決於特朗普政府，如果他仍然使用這種極端施壓策略，就很難達成協議。即使達成協議，美國想取得建設性成果也非常難。」

明報記者

（中美角力）

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