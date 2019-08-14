中美通話 美突撤部分華貨新關稅 手機衣鞋關稅推遲至12月 兩周內將再通話

【明報專訊】中美從貿易戰升級到貨幣戰，外界普遍不看好兩國經貿談判之際，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴昨晚應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長梅努欽通話，就美方擬於9月1日對中國輸美商品加徵關稅問題交涉。美國貿易代表辦公室（USTR）其後宣布，取消對部分商品加徵額外關稅，另有一批商品的加稅日期將推遲至12月15日。
鍾山易綱寧吉喆等參加通話
中國商務部昨晚發布消息稱，劉鶴應約與美方代表通話，就上述美方加徵新一輪關稅問題嚴正交涉。中方參加通話的官員還包括商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等。雙方並約定在未來兩周內再次通話。
USTR：基於不同因素 收到公眾意見
USTR也發布聲明稱，美國原擬於9月1日起加徵10%關稅的價值3000億美元中國商品中，部分商品基於「健康、安全、國安和其他因素」將從清單上剔除；另根據USTR收到的公眾與聽證會意見，還有一部分商品的加徵關稅日期將延後到12月15日，包括手提電話、筆記本電腦、電子遊戲機、部分玩具、電腦顯示屏，以及部分鞋類與衣物。USTR表示，將展開對擬加稅商品的排除程序，並盡快發布有關此次關稅調整的更多細節和新的稅則清單。
美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，受消息刺激，蘋果公司、Best Buy、Nike、美國科爾百貨及其他零售商等的股價均應聲大幅上漲。
特朗普周二則在Twitter發帖表示，「如往常一樣，中國說他們會大量採購出自我們偉大的美國農民的產品。他們至今仍未履行承諾。或許這次會有不同！」
內地學者：下輪磋商取決於特朗普政府
中美在貿易談判破裂近3個月後，雙方團隊上月底重返談判桌，在上海舉行磋商，不料美方代表甫返華盛頓，美國總統特朗普8月1日即宣布，將從9月1日起向價值3000億美元的中國商品加徵10%關稅，中國隨後停止購買美國農產品。幾日後人民幣兌美元跌穿7算，美國再度回擊，將中國列為「匯率操縱國」，貿易摩擦持續升級。在此情况下，外界普遍對中美能否9月在華盛頓舉行新一輪的談判不抱樂觀態度。
中國國際問題研究院特聘研究員賈秀東對本報表示，雖然中美第十二輪經貿磋商後緊張局勢仍在升級，但雙方並沒有任何一方宣布不舉行下一輪的磋商，這種情况下雙方牽頭人就磋商本身通話並不奇怪。「美方在進行極限施壓，實際上特朗普也很清楚，他的施壓在美國國內招致很多批評。如果真正實行起來，肯定對美國也造成非常大的破壞。」對於下一輪磋商，賈秀東稱，「關鍵取決於特朗普政府，如果他仍然使用這種極端施壓策略，就很難達成協議。即使達成協議，美國想取得建設性成果也非常難。」
明報記者
（中美角力）
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