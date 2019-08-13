「禁遊客攜食物」涉侵權 滬迪士尼稱如其他樂園

今年3月5日，上海華東政法大學的大三學生王×將上海迪士尼告上法庭，稱其禁止遊客自帶食物侵犯消費者權益。央視報道，迪士尼近日回應稱，「與中國的大部分主題樂園及迪士尼在亞洲的其他目的地一致。」此前，上海迪士尼最初並未禁止自帶食品，僅以可能存在食品安全問題要求「禁止自帶已開封、無包裝飲食」。

法院曾稱「迪士尼式經營已成國際慣例」

對此，北京日報客戶端引述京觀道律師事務所律師朱金元認為，迪士尼的做法是違反了內地的《消費者權益保護法》。人民大學法學院教授劉俊海也稱，迪士尼存在侵犯消費者選擇權和公平交易權的嫌疑。北京國舜律師事務所主任律師林小建則說，迪士尼可以對遊客外帶食品進行合理限制。

這並非上海迪士尼首次因禁止自帶食物成為被告。去年，蘇州律師王軍召以其「入園開包檢查侵犯人格尊嚴」，以及「禁止自帶食物侵犯自主選擇權和公平交易權」的問題向法院起訴。同年8月24日，上海浦東新區人民法院對該起訴「不予受理」，認為「迪士尼經營方式已形成商業模式和國際慣例，且得到中國官方認可。

網易昨日對此進行網絡投票，在「迪士尼該不該禁止自帶飲食」的6475 票中，有佔64.2%的4157票投給「不該，侵犯了消費者的權益」。