利奇馬橫掃9省市 900萬人受災 錯報「山東全省人死亡」 騰訊網致歉

新華社報道，據中國應急管理部通報，截至昨日16時，「利奇馬」已造成浙江、上海、江蘇、山東、安徽、福建、河北、遼寧、吉林9省市897萬人受災，其中尤以浙江、山東最為嚴重；171.3萬人緊急轉移安置，其中已安全返回138.8萬人。此次颱風還造成5300間房屋倒塌，4.2萬間不同程度損壞；農作物受災面積531千公頃。浙江、上海、江蘇、山東等地出動3萬多名消防員參與搶險救災。

浙江經濟損失270億元

浙江省政府防汛防颱抗旱指揮部指出，截至昨晨7時，利奇馬已致667.9萬人受災，因災死亡39人，失蹤9人。緊急轉移安置126萬人，農作物受災面積23.4萬公頃，倒損房屋4.1萬間，直接經濟損失達人民幣242.2億元（人民幣，下同；約269.3億港元）。

在肆虐東部省市後，利奇馬反轉登陸山東。山東省應急廳昨指出，據初步統計，全省受災人口165.53萬人，因災死亡5人、失蹤7人。全省緊急轉移安置人口18.38萬人，農作物受災面積17.54萬公頃，倒塌房屋609間，直接經濟損失14.75億元。其中尤以「蔬菜之都」壽光市最為嚴重，自10日早上9時至11日晚上10時，壽光平均降雨287.4毫米，創1959年有氣象紀錄以來最大一次，造成低窪易澇區1.8萬個大棚進水，農田受災面積13萬畝，沿河部分村莊9.3萬群眾撤離，直接經濟損失近10億元。

內地騰訊視頻昨日推送新聞時，稱「山東省應急廳消息：颱風利奇馬以致全省人死亡，7人失蹤」。該消息立即被網友轉發並質疑。截至昨日午時，騰訊視頻發布回應稱因編輯失誤，造成文案中遇難人數的缺失。對於產生的不良影響，網站向廣大網友表示誠摯的歉意。

當局促各地果斷停產

昨日，國家防總、應急管理部部署颱風「利奇馬」北上強降雨應對工作，強調需重點關注強降雨極易引發山洪、滑坡、泥石流、中小河流決口漫堤和城市內澇等災害。要求各地嚴加防範，轉移安置受威脅群眾，必要時果斷採取停產撤人措施。