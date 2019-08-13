高盛報告：不再期望美大選前中美達協議

美國之音報道，高盛集團在發給客戶的報告中稱，「我們預計美國對價值3000億美元的中國進口商品徵收關稅的決定會如期生效。」特朗普8月1日宣布從9月1日開始對價值3000億美元的剩餘中國進口產品加徵10％關稅。中國隨後停止購買美國農產品。美國在人民幣對美元匯率破7之後宣布中國是匯率操縱國，中國則否認操縱人民幣以獲取競爭利益。中國商務部條法司司長王賀軍前日接受央視採訪時警告，中國絕不接受別國恫嚇，也絕不會在原則問題上妥協，如果美國執意升級經貿摩擦，中方「將不得不採取反制措施」。

降低對美經濟增長預期

中美經貿爭端已長達一年。高盛表示，由於貿易緊張局勢的發展影響大於預期，將第四季度美國經濟增長預測下調20個基點至1.8％。由該行的3名經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）、菲利普斯（Alec Phillips）和梅里科爾（David Mericle）撰寫的報告說：「總體而言，據我們估計，貿易戰對（美國）經濟增長的影響加大了。」

（綜合報道）

（中美角力）