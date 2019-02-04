154市同步銷毁11萬支非法槍械

拘1.7萬人 相關罪案率減20％

新華社報道，經中共黨中央、國務院批准，去年2月，由公安部牽頭建立24個部門參加的打擊整治槍支爆炸物品違法犯罪部際聯席會議，部署開展為期兩年的打擊整治槍爆違法犯罪專項行動。昨日的統一銷毁活動在湖北武漢市設主場，在遼寧沈陽市、福建福州市、廣西玉林市、四川瀘州市設立4個中心現場，其他149個城市設分場。

受公安部長趙克志委託，打擊整治槍支爆炸物品違法犯罪部際聯席會議召集人、公安部副部長孫力軍專程出席主場活動，宣布集中統一銷毁活動啟動。孫力軍指出，今年以來全國破獲涉槍涉爆案件1.6萬宗，打掉團伙163個，搗毀窩點117個，打擊處理疑犯1.7萬人。

經過打擊整治，1至7月，全國持槍、爆炸犯罪發案總數同比下降20%。

「以優異維穩成績迎國慶」

公安部有關負責人表示，截至目前，全國公安機關已根據群眾舉報查破涉槍涉爆案件1040宗，拘捕1165名涉案人員，兌現獎勵50餘萬元人民幣。群眾主動上繳、舉報查繳槍爆物品數量佔收繳總量的72%。歡迎廣大群眾支持參與專項行動、積極舉報違法犯罪，對群眾舉報的違法犯罪線索，公安機關將及時核查偵辦、及時兌現獎勵。

孫力軍強調，各級公安機關要積極會同有關部門始終保持對槍爆違法犯罪「零容忍」，堅持專項治理與源頭治理、綜合治理、依法治理相結合，堅持境內境外、網上網下相結合，嚴管嚴控槍爆物品、嚴打嚴治槍爆違法犯罪，「努力使人民群眾安全感更加充實」，以維護國家政治安全和社會穩定的優異成績慶祝新中國成立70周年。