代言Coach 18天即停 超模劉雯為不謹慎道歉

以在上海虹橋機場蹲點追星出名的內地網民「虹橋一姐」昨凌晨在微博發帖，檢舉Coach一款T恤背面所印的多個城市與國家的字樣中，「北京」、「上海」後面均標註中國，而「香港」仍標註香港，「台北」則標註台灣，暗示港台兩地同為國家。同時，Coach官網上也被發現將台灣、澳門列入國家選項。

僅與Coach合作短短18天的代言人、中國國際超模劉雯隨即透過微博為未謹慎選擇代言「道歉」，並宣布終止代言關係。Coach隨後發聲明表示「尊重中國主權與領土完整」。

ASICS官網被質疑明知故犯

另根據網民爆料，「新浪財經」先後查詢ASICS國際官方首頁和中國官網，發現前者的亞洲分區列表顯示港台分列國家的情况，但中國官網的列表則寫明「中國香港」與「中國台灣」。報道質疑，官網分區雙標，或為「明知故犯」。ASICS中國分公司昨日致歉稱，「亞瑟士中國及全體員工始終如一地堅持祖國領土完整，支持一個中國原則，支持香港、台灣是中國領土不可分割的一部分。」