斥外國品牌「侵主權」 內地掀檢舉潮 指港獨興風作浪「敏感時段」 人民日報：錯誤更顯惡劣

據內地網民舉報的貼圖顯示，Givenchy一款T恤的設計問題與Versace如出一轍：T恤背面所印的「城市」對應「國家」英文字樣中，「北京」、「上海」、「廣州」等城市對應的都是「中國」，而「香港」、「澳門」對應的仍是各自的名稱，「台北」則對應「台灣」。

被指T恤列港澳台「國家」Givenchy道歉 男星停代言

Givenchy「問題T恤」上微博熱搜（熱門話題）不到一小時，去年10月剛接下Givenchy美妝代言的內地知名年輕男星易烊千璽，由工作室發出聲明，表示「極度憤慨」，並已第一時間向Givenchy美妝發出正式解約通知，未待品牌正式回應。工作室也刪除了過往有關Givenchy的全部微博帖文。

Givenchy中國隨即在其官方微博發表致歉聲明稱「深表歉意」，表示「一貫尊重中國主權，堅決擁護一個中國原則，堅定不移」。

斥「不約而同」犯錯

官媒警告國家會自衛

不過一眾官媒這次對品牌的道歉似乎並不買帳。《人民日報》發表一則評論稱，國際品牌「『不約而同』犯了愚蠢錯誤，不僅激起了中國人民的義憤，也讓自身品牌在中國市場前景黯淡。特別在港獨分子興風作浪的『敏感時段』 ，這樣的錯誤更顯性質惡劣。 」而這些品牌「一被抓住現形，求生欲強烈，常規動作就是道歉。問題是，光道歉有用嗎？」評論續稱，在中國做生意，就要遵守中國法律，這是原則問題；又警醒「不守規則的跨國企業」，稱中國除了譴責，也會拿出「自衛工具」。

中央政法委微信公眾號「長安劍」也斥責Versace等「公然挑戰中國『統一底線』、『一國兩制』」，是「自找涼涼」（內地網絡潮語，熱捧的反義詞）、「自尋死路」，「吃中國飯砸中國人鍋」。「長安劍」又指，觸碰「統一」底線的品牌道歉，不是因為良心發現、覺悟提高，而是中國民眾用腳投票，逼他們做出正確選擇。文章結尾道，市場有國界，但信息無國界；商業無國界，但消費者有國界。「所有希望分享中國發展紅利的境外企業，請好自為之！」

《環球時報》評論部微信公眾號「補壹刀」也發文批評，國際奢侈品牌在涉華問題上連續犯錯，有的是故意為之，通過搞這種小動作表達對「港獨」、「台獨」的隱晦支持；而有的則是因為無知，搞不清大陸、香港及台灣的關係。文章又指，離開這些品牌，國民的生活水平不會有任何影響，但如失去中國市場，這些品牌會馬上面臨寒冬，「中國要想收拾它們太容易了」。

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