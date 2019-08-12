維權律師陳建剛：兩子曾被警用槍指頭

美國之音報道，陳建剛表示，選擇離開中國的第一個考慮，就是基於家人的安全。他透露自從2015年內地抓捕維權律師的「709事件」後就被限制出境，「到了2017年5月3號，我在雲南被抓捕，我一家人被抓捕。他們居然拿着槍對着我兩個孩子的腦袋。我大兒子當時是6歲，我小兒子兩歲。」

他表示，「而我們沒有任何過錯，沒有任何人給我一個罪名，連立案都沒有，就是不讓我到雲南旅遊，就這樣把我一家人抓捕。」所以，他說，「我要讓我的家人，我兩個孩子，我妻子，能夠落腳到一個能夠得到人身安全的地方。」

為家人出逃 願擔一切風險

陳建剛指第二個原因是目前中國對人權律師維權律師的打壓逐步在加強，「就是要把維權律師或者人權律師全部的連根拔起。從709以來，已經有二三十人，要麽坐牢，要麽把律師證給吊銷，或者註銷。」而他面臨的處境恐怕要更危險，「我得到的威脅是要讓我失蹤，不是把律師證搞掉這種風險，也不是被逮捕，而是直接失蹤了。」

至於萬一出逃失敗，陳建剛說，「我個人來說，為了自由，為了孩子們的人身安全，我願意去承擔一切風險。」

陳建剛律師曾受聘於前中央政治局常委周永康的兒媳黃婉。黃婉在中國因職務侵佔罪被判刑，刑滿後接受過社區矯正，之後被以涉民事經濟糾紛案件為由限制出境。