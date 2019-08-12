利奇馬山東登陸 蔬菜之鄉成澤國 月湖涼亭冲散 最少33死16失蹤

今年第9號颱風利奇馬10日登陸浙江溫嶺沿海，為今年來登陸中國的最強颱風，也是70年來登陸華東地區的第三強風。據中國氣象局消息，11日中午，利奇馬移入黃海西部海域「補充能量」，昨晚8時50分在山東青島一帶沿海再次登陸。未來3天，華東、華北大部地區有大到特大暴雨。

青島市昨日所有景區關閉，停止參觀遊覽活動，部分海水浴場和棧橋等沿海景區拉起警戒線。此外，青島國際啤酒節金沙灘啤酒城和嶗山啤酒城均臨時關閉。鐵路青島站、青島北站和青島西站的127輛列車停運，青島長途汽車全線停運，青島地鐵11號線和13號線暫停服務。

水淹市氣象觀測站

昨日到今日，主要風雨影響集中在江蘇北部、山東、河北東部、河南東部、天津中東部、遼寧、吉林東部、黑龍江。以山東最為嚴重，山東濰坊彌河上游昨日突發大水，臨朐句月湖涼亭被捲入洪水中瞬間冲散。蔬菜之鄉壽光部分巨型菜棚也遭到水災，村民感嘆，種植的蔬菜又淹沒了。壽光市氣象局觀測站被水淹沒，工作人員緊急撤離設備物資。山東省委書記劉家義已經趕往濰坊壽光，現場指揮抗災。

昨襲浙江等地 釀近200億損失

利奇馬北上之前，在浙江等地已經造成了嚴重破壞。 據央視新聞消息，截至昨日下午，颱風致浙江32人死亡，16人失聯。因災倒損房屋3.6萬間，直接經濟損失157.5億元（人民幣，下同）。

在重災區台州臨海市，全市47座大中小型水庫均超汛限水位，該市直接經濟損失約20.7億元，受災57.9萬人，倒塌損毁房屋逾300間，463個村17.7萬戶斷電，東塍鎮王加山村3人失聯。杭州臨安西部山區遭遇歷史上最大強暴雨，造成該區龍崗、島石兩鎮突發山洪和泥石流，3死4失聯。

利奇馬昨日過境江蘇，沿長江江南出現大到暴雨，造成寧國、廣德、績溪部分地區房屋倒損、農作物被淹、道路橋樑冲毁、供電和通訊中斷。全省受災5.22萬人，死亡1人，直接經濟損失5,000萬元。