任正非：昔為賺小錢 今要贏美國

7月31日，華為舉行「千瘡百孔的爛伊爾2飛機」戰旗交接儀式，任正非在儀式上發表題為〈鋼鐵是怎么煉成的〉的講話。微信公眾號「藍血研究」昨日披露了講話內容。

二戰殘機作例 稱有信心堵漏洞

任正非以二戰中渾身彈痕纍纍，但最終安全返航的伊爾2轟炸機為例，他在講話中表示，華為終端業務「油箱」被打爆（晶片是引擎，生態是油箱），還來不及建立起生態，可能會遭遇艱難的「長征」。「運營商業務 」是美國的重點打擊對象，這架「爛飛機」上被打出4300多個「彈孔」，但是沒有擊中「心臟」，也沒有擊中「油箱」。 任正非說，從目前情况來看，公司有信心全面補好「爛飛機」上的「洞」，承受美國的打擊。

稱點人才燈塔 5年後迎接勝利

在講話中，任正非也說，要把「人才燈塔」亮起來，吸收更多的人才進入華為的人才系統和組織平台，五年以後，要打出一支迎接勝利的隊伍。要迎接什麽樣的勝利？任正非認為不是5G，5G只是小兒科，人工智能才是大產業，才是華為發展的戰略要地。在人工智能發展的3個核心要素中，美國有超級計算，有超級存儲，但沒有超速聯接，如果又不用5G的話，一定會落後一步。任正非說，「過去我們是為了賺點小錢，現在是為了要戰勝美國，我們一定要有宏大心胸，容納天下人才，一起來進行戰鬥。」