武警車隊現深圳 惹對港亮劍聯想

共青團發帖 稱武警可處置暴亂

全國少工委新媒體工作平台官方微博「燃新聞」報道，8月10日，不少深圳市民拍到武警車隊進駐深圳，顯示裝甲車眾多，可謂浩浩蕩蕩。當天共青團中央官方帳號還發帖，解釋《武裝警察法》第二章第七條規定，「人民武裝警察部隊參加處置暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐怖襲擊事件和其他社會安全事件。」

對於武警裝甲車在與香港臨近的深圳集結，引發內地及香港不少網民關注。網民「羽淵社-豹三觀 」說，「深圳的武警部隊光水炮車和裝甲車數量就得有200以上，大量集中於羅湖等地，具體幹嘛，看團團（共青團）微博。」網民「旮旯里的思想販子」表示，「剛剛路過深圳灣口岸，望海路都是武警車隊！哈哈哈！」武警裝甲車在與香港一海之隔的深圳灣口岸集結，讓不少網民與香港近期的抗議活動聯繫起來，有網民甚至認為這是試圖震懾香港之舉。

網民推測為國慶做安保

依據《基本法》，除非第18條被引用，內地武警不可在香港採取任何行動。 對於內地網絡流傳大批武警裝甲車出現在深圳街頭的短片，網民「鶴壁在線」說， 武警集結可能是參加廣東公安夏季大練兵「深圳亮劍」行動，「那麽問題來了，值此香港暴亂之際，深圳市高調亮劍是亮給誰看呢？」

廣東省公安廳近日在全省展開統一部署，舉行夏季練兵，為建國70周年做好安保，日前並移師深圳，出動逾萬人展開「深圳亮劍」行動，模擬特警演練和應急處置突發事件，並出動裝甲車和直升機。