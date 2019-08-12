T恤設計列港澳為國家 Versace代言人楊冪速割席

聲明斥損國家主權 稱無比憤慨

網傳圖片顯示，該款T恤以「城市－國家」的方式印有世界各地多個城市及其所屬國家字樣，如「Milan-ITALY」（米蘭－意大利）、「Beijing-CHINA」（北京－中國）等。而香港和澳門，則寫成「Hong Kong-HONG KONG」（香港－香港）和「Macau-MACAO」（澳門－澳門）。該款T恤在淘寶天貓全球購曾顯示原售價為人民幣2180元（約2420港元）。

楊冪工作室官方微博昨凌晨2時發布聲明表示，「我司及楊冪女士於網絡平台中發現『品牌Versace設計的服裝，涉嫌損害我國國家主權和領土完整』等相關信息。我司作為中國企業、楊冪女士作為中國公民，對此事感到無比憤慨！ 」工作室及楊冪已向范思哲發出「解除協議告知函」，並已停止與其的全部合作。

道歉稱尊重領土主權 已下架銷毁

聲明強調，「無論何時，祖國的主權和領土完整神聖不可侵犯，更不容分割！堅持一個中國的原則、堅決維護祖國統一是我們每個中國公民義不容辭的責任！」此外，楊冪還刪除了個人社交網站上有關范思哲的所有消息。

范思哲官方微博隨即在凌晨2時12分發布道歉聲明，表示其錯誤設計「導致某些城市沒有使用正確的國家名稱」，是其疏忽，為此深表歉意。聲明指出，該款T恤已於7月24日在范思哲官方所有銷售渠道下架並銷毁；並重申范思哲「熱愛中國，堅決地尊重中國領土國家主權」。

該條微博下隨後被內地網民「中國一點都不能少」的留言刷屏，更有網民要求范思哲在外網再發布英文道歉聲明。范思哲官方在昨日下午又分別在Twitter、facebook及Instagram上相繼發布道歉聲明，並附上品牌繼承人暨創意總監Donatella Versace的簽名。

首中國代言人 簽約不足兩月

據內地媒體「每日經濟新聞」報道，范思哲成立於1978年，去年9月被美國輕奢集團Michael Kors收購，後者之後改名為Capri集團，但業績持續低迷。聘請楊冪作為范思哲的代言人，進攻中國市場，是Capri系列品牌推廣措施的一部分。

報道指，楊冪是范思哲的首名中國代言人，剛於今年6月24日由范思哲透過微博宣布正式出任。品牌代言人是品牌與明星合作的最高級別待遇，明星除賺取代言費，還將享受大量時尚資源。因此，楊冪迅速與范思哲「割席」的做法為她收穫大量網民好評。

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