後代留學中國 迎帶路良機

烏國不同民族興學中文

隨着中國一帶一路倡議得到中亞沿線國家的積極響應，在烏國也有愈來愈多的其他民族也開始學習漢語，這在幾年前是難以想像的。東干人在這一方面天生就是最有優勢的民族，白滿蘇說，「咱人在烏國是唯一講中文的民族，我們土生土長，對於中國和烏國的文化和文字都能理解，最重要是有在烏國當地生活經驗，可以為中國過來投資的企業提供各種的幫助。」他也因此把握良機，「我最近成立的公司，就是趁一帶一路這個機會，接待中國的企業過來投資諮詢項目，也為烏國人前往中國提供服務」。

至於年輕的東干人對中國的看法，白滿蘇說：「一般來說，祖國是出生和生長的地方，烏茲別克是我的祖國，但我也不會忘記我們歷史的祖國，那就是中國。」他表示，所有到中國讀書的年輕東干人，都沒有覺得自己在中國是外國人，「我們的長相、說的話一樣，習慣一樣，都用筷子吃飯，在中國就像回到家一樣」。不過，要說到在中國定居生活，仍有一定的困難，他表示：「從烏國到中國，是過一種全新的生活，身邊沒有朋友，沒有親人，過往的生活圈子都沒有了，這並非所有人可以接受的。」