烏茲別克陜西村 百年來說方言用筷子

明報記者 李泉

中亞俄國15萬東干人 烏茲別克3000人

「在外面我們也不叫自己中國人，我們自己叫『咱人』，別人就叫我們東干人。」烏茲別克回族文化協會會長白東山表示，目前在中亞和俄羅斯共有15萬的東干人，以甘肅和陝西的回民為主，而烏茲別克則有3000人左右。「在首都塔什干的陝西村，目前有160戶東干族，約1000多人，而全烏茲別克的東干人約有3000人。」

陝西村距離市區約30公里，村裏有筆直的車道，道兩邊排列着村屋，每戶都有院落。村外是大片含苞待放的棉花地和收割不久的水稻田，村邊有魚塘，塘邊上大黑羊在休憩，一派寧靜的田園風光。村裏人沿用了陝西方言和文化習俗，用筷子吃拉麵，堅持了100多年。

習俗口耳相傳 不與外族通婚

從這條村出去謀生的白東山，是在烏茲別克斯坦的第五代東干人。他能說烏語、俄語、土耳其語和朝鮮語，但是在家裏，就只說陝西方言，記者日前到訪白東山家時，一家人正在做陝西的潲子麵。白東山的家鄉在陝西臨潼，從小祖父輩把家族從中國輾轉來到烏國的經歷口耳相傳，他也對這段經歷如數家珍，並寫成了書出版。

對於能堅持和保留100多年的語言文化和傳統習俗，白東山認為最主要的原因是堅決不與外族人通婚，「在這裏大家都不會排外，大家都信仰伊斯蘭教，小時候也和其他民族的學生一起上學，交朋友，可是要說到通婚，就沒得商量」。他表示，如果外族的人嫁了進來，「我們有我們的中國味，如果開玩笑，就算她學會了說中文，但是也很難把意思說出來」。

白東山有一子一女，今年27歲的兒子白滿蘇娶了鄰國哈薩克的東干族女子為妻。在烏國的東干人很少，為了不會發生近親結婚的情况，他們會與鄰國，如哈薩克、吉爾吉斯等國的東干人通婚。對於為何年輕人也抗拒與外族女子通婚，白滿蘇說，大家年輕人交朋友沒有問題，但是拍拖卻是沒有未來的，「主要是文化的差異，家族裏保留的傳統文化習俗，外族人可能不理解，甚至可能會產生歧視」。

先輩避戰亂西遷 歷15年輾轉抵烏國

白東山表示，有人說他們是阿拉伯人，他就會說，「我們不是阿拉伯人，我們都是用筷子吃拉麵、坐熱炕的中國人，我們是漢人」。早在130多年前，先祖帶領族人，從陝西出發，經歷了15年，輾轉甘肅、寧夏、青海、新疆、哈薩克，最終來到烏茲別克，「即使是來到了這裏，當時的先輩仍時刻想着要回到中國」。他說，「想祖國」這個「病」是看不好的，「他們都不願意把行李拆下來，打算隨時走，明天不走，過幾天就走，這種想法一直到陝西村建村」。

1936年春天，前蘇聯政府劃出一塊土地，建成了農場，當時的東干人被安置在這裏，當時這裏到處都是蘆葦，還有狼、狐狸等野獸，先輩一鋤頭一鋤頭，把這裏建成現在的陝西村。中國推動一帶一路，烏茲別克正好是沿線重要的國家之一。白東山表示，這為東干人帶來良機，「我們讓村裏的年輕人到中國去上學，讓他們學會普通話，不僅會說，還要會看和會寫」。

（中國故事）