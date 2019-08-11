駐京周記：拒收符要求貧困生 北大捱批

嫌高考分低 指或不能完成學業

內地媒體報道，該名學生以538分成績並透過北京大學貧困地區國家專項計劃獲錄取。所謂的國家專項計劃是國家在貧窮地區實施的招生計劃，被認為是為維護教育公平對落後地區學生的一項保障。依據計劃，北大在河南有8個名額，而該學生的分數剛好是第8名，雖然比北大普通招生分數線低約140分，但卻比該計劃分數線高出36分，符合錄取要求。惟北大錄取後，卻又以「高考分過低，校方考慮考生入學後若不能完成學業會被退學」為由，拒絕該學生入讀。

河南省招生辦曾為該學生爭取，經3次拉鋸後，最終讓步，北大成功拒收該學生。就分數而言，該學生可能未符合北大要求的高標準；但就現有制度而言，該學生卻完全符合基本入學條件。對此截止目前北大仍未公開交代。根據當地媒體消息，該名學生已選擇回到河南上學。事件中北大的無情無理，不僅嚴重損害了一名貧困地區學生的基本權益，也增加了其家庭的培養成本。

窮區學生難與一線城市競爭

而更為網民所詬病的是教育的公平性問題。在過去的數十年中，北京與相鄰的河北、河南、山東等省份的高考錄取分數存在一定差異；很多北京學生的父母，用於子女課外輔導費用也普遍提升。周邊窮困地區的學生，根本很難望其項背；除了付出更多的努力外，幾乎不可能與北京這樣一線城市的學生競爭。事發後，北大一名招生人員稱，計劃無要求學校招收所有報考學生，強調錄取權在校方手上。

孔子曰「有教無類」，但是很多貧困地區的學生卻沒有得到公平受教育的對待。北大作為內地著名高校，應該盡早調查和回應事件，即便認為學生可能無法完成學業，至少也應該先期進行家訪和溝通，尋求可行的解決方法，而非無情地拒收退錄吧？

明報記者 鄭海龍