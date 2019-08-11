利奇馬重創浙江 至少22死

3地逾400萬人受災 今再登陸山東

新華社報道，應急管理部稱，截至昨午5時，利奇馬已造成浙江、上海、江蘇3地417萬人受災，101萬人被緊急轉移安置。其中災情最嚴重的是與颱風登陸地直線距離約80公里的山早村，在10分鐘內山洪最高水位漲到10米，約120人受困之際，堰塞湖突發決堤，多人捲入洪流。

中新社引述山早村村民徐壽青說，凌晨睡覺時其妻子聽到有人敲門叫他起身，到門口一看是洪水，一家7口立即向樓上跑，「5分鐘，水就到了3樓，7到8分鐘，水就到4樓了，非常可怕」。財政部微信公號稱，財政部、應急部快速預撥浙江省3000萬元人民幣中央自然災害救災資金，用於搶險救災和受災群眾救助工作。

受颱風影響，上海虹橋和浦東機場全日有1949架次航班取消。澎湃新聞從上海鐵路警方獲悉，受颱風影響，虹橋火車站大批次列車晚點甚至停運，導致大量遊客在站內滯留；而今日零時起，所有停駛的高鐵及鐵路運輸將陸續恢復行駛。

中央氣象台表示，利奇馬將以每小時15公里左右的速度向偏北方向移動，強度逐漸減弱，穿過浙江、江蘇後，今日中午前後移入黃海西部海域，傍晚到夜間將在山東半島南部沿海再次登陸，強度為熱帶風暴級或強熱帶風暴級。