政治表態風波燃燒 互製黑名單 兩岸網民抵制 台飲品當災

港反修例風波引發 台飲品店被迫表態

事件緣起台灣手搖茶品牌「一芳水果茶」香港分店上周一（5日）響應反修例罷工，經大陸網友曝光至微博後，公司在微博上聲明支持一國兩制，但又引發台灣輿論不滿。一芳台灣總部則表示「無意捲入政治也從不參與」。「一芳各表」後，兩岸網民均不收貨。幾天後，另一台灣奶茶品牌「CoCo都可」亦陷入風波，被內地網民揭發在6月16日大遊行期間其收據印有「香港人加油」字樣及官網地圖將「中國」和「台灣」並列，被指支持台獨、港獨，大批網民至CoCo微博「洗版」，CoCo於9日表示「香港是中華人民共和國不可分割的一部分，沒有任何模糊空間」。台灣方面則關閉官網和facebook。因地圖問題被點名的貢茶亦在微博稱「支持一中原則」。

有指「國家面前無奶茶」 有籲理智判斷

台灣手搖飲品店隨後集體陷入政治表態風波。大陸網友展開「獵巫行動」，將各個進駐大陸市場的台灣品牌「黑歷史」一一扒出，並在微博整理了「台灣奶茶店」黑名單，多個風靡大陸的台灣飲品品牌被點名，包括一芳、CoCo都可、貢茶、一點點（台灣名為「50嵐」）、鮮芋仙、85度C等。網友紛紛表示要「堅決抵制有害國家安全穩定的企業」，甚至打出「國家面前無奶茶」的口號。也有網民認為要理智判斷，「個別加盟店的行為，你非要強加在一個品牌上，如果整個企業支援你再說行不」、「抵制支持台獨港獨的台灣奶茶店是好事，但為什麼要抵制所有台灣品牌的奶茶店，跟以前無腦抵制韓貨日貨有什麼區別」。

蔡英文：政治介入害人害己促收手

與此同時，有台灣網民在論壇「批踢踢實業坊（PTT）」上列出發聲「挺一中」清單，總數達13間。多個品牌在兩邊都被列入「黑名單」。許多網民問「到底剩什麼可以喝？」《聯合報》報道，台灣總統蔡英文昨日被問及此事時表示，「中國政治介入商業、經貿害人害己，相信大家看得很清楚」，呼籲大陸及時收手，不要再干預，並指這也是為什麼各國戒慎恐懼中國，甚至採取抵制措施的原因。行政院前院長張善政表示，要做大陸生意，當然就必須配合大陸要求說的話，不要太苛求業者。「大陸這麼大的市場，大部分業者不可能放棄，如果兩岸關係和緩一點，業者不要涉入政治立場，就可以順利做生意。」網紅「館長」也表示反對一國兩制，將在一年內開飲品店，獲台灣網民力挺。

來自上海的網紅廣告小妹凡槿昨日則在facebook上發文稱，一芳上海分部當時若不表態，別說分部，1000多家分店都會遭殃。「無論台灣一芳的真正立場是什麼，都將必須與黨同心同德。其他手搖杯品牌也是，只要在祖國有分店的皆然。」她又說，不能分裂國家在大陸的法規裏寫得很清楚，反問台商「錢都是你在賺，憑什麼要我同情？」、「心不向着黨，你在中國做生意做不大；心若向着黨，那請做好被其他人討厭的準備。兩面討好的商人活得最苦，想清楚了想明白了，朝着你的目標前進。」

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