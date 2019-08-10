江西掃黑 兩老大被判死

兩人涉多宗命案

澎湃新聞網報道，徐文俊離開養路辦後，2004年加入黑社會販毒，在將一名老牌黑幫成員斬至需要報警求助後，勢力日盛，並轉戰賭場，靠出千和強行要求當地富商在賭局上輸給他，累積上千萬元（人民幣，下同）財富，再成立公司壟斷當地工程。2016年10月，徐和5名同伙在街頭斬死另一黑幫成員後駕車逃走，整個作案過程僅17秒。警方其後查出徐領導的集團犯下57宗案件，拘捕43人。最終25人被裁定14項罪名成立，徐文俊被判死，其他人被判死緩並限制減刑至監禁3年不等。

姜小平1991年因犯故意殺人罪被判死緩，2004年因肝硬化並肝腹水獲保外就醫，2012年刑滿釋放。姜從2010年起向賭場收取保護費斂財，多次遭警方掃蕩，但均因病獲保釋，於是他愈發囂張，集結有案底人員不斷行兇。2015年10月，姜領導的集團因分贓不均，20多人鬥毆，一人當場死亡。警方立即拘捕15人，最終姜小平遭判死刑，另有12人分別被囚24年至5年不等。