強颱風利奇馬掠台 今襲浙江 大陸紅色預警 疏散70萬人

過境台灣致8萬戶停電

內地的中央氣象台昨午6時稱，等級為強颱風或超強颱風利奇馬，預計將於昨日半夜前後到今日早晨，在浙江椒江到瑞安一帶沿海登陸，中心附近風力達14至16級，風速為每秒45至52米。同一時段，浙江、江蘇、上海、福建北部、山東南部等地有大到暴雨，其中浙江中北部、上海、江蘇南部、安徽東南部以及台灣島南部等地有大暴雨，浙江東部和西北部局地有250至320毫米的特大暴雨。

浙江當局昨日凌晨、8時、12時將防颱風應急響應連升3級，當地已降下大雨，海邊亦有狂風巨浪，寧波市象山縣近3000漁船已入港避風。長三角多條鐵路今明兩日停運、停售車票。澎湃新聞新聞報道，從浙江省政府三防指揮部了解到，截至昨晚9時30分，全省開放避災安置場所12054個，轉移人員70多萬人，其中安置到避災場所的有113404人。目前，上海兩大機場已取消航班520架次。新華社報道，中國鐵路上海局集團有限公司計劃對今、明兩日經由相關線路區段的旅客列車採取停運、停售車票措施。另杭州蕭山機場累計取消57個航班。

浙江開放逾萬個避災安置所

登陸後，利奇馬將轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。颱風中心可能於明日下午至後日凌晨在山東半島至魯東南再次登陸，但會減弱為強熱帶風暴。山東省氣象局的天氣預報顯示，今日至下周二（13日），全省平均降水量將為80至150毫米，局部達到300至500毫米。

利奇馬昨日輕掠台灣北部，並未造成太大的災情，台灣災害應變中心表示，累積有8.4萬戶停電，500多個航班取消，近200個航班延誤，包括往來香港的航班；另有多個台鐵線路停駛和多個海運航線停航，不過昨日下午已陸續恢復營運，至昨晚已取消颱風警報。

《聯合報》報道，台北一名64歲楊姓男子，前日因修剪樹枝從樹上意外摔落死亡。而新北一名64歲女子，則在前日凌晨發生地震時，因衣架倒塌被壓住，送院後不治。