強颱風利奇馬掠台 今襲浙江 大陸紅色預警 疏散70萬人

【明報專訊】今年最強的第9號颱風利奇馬，預計將於今日在浙江椒江到瑞安一帶沿海登陸，這個強颱風或超強颱風還可能於明日至後日在山東半島至魯東南再次登陸，目前中央氣象台已發出紅色預警，浙江、福建、山東等地也全力做好防風準備。利奇馬早前過境台灣期間，全台累積有8.4萬戶停電，同時的地震導致有2人不幸死亡。
過境台灣致8萬戶停電
內地的中央氣象台昨午6時稱，等級為強颱風或超強颱風利奇馬，預計將於昨日半夜前後到今日早晨，在浙江椒江到瑞安一帶沿海登陸，中心附近風力達14至16級，風速為每秒45至52米。同一時段，浙江、江蘇、上海、福建北部、山東南部等地有大到暴雨，其中浙江中北部、上海、江蘇南部、安徽東南部以及台灣島南部等地有大暴雨，浙江東部和西北部局地有250至320毫米的特大暴雨。
浙江當局昨日凌晨、8時、12時將防颱風應急響應連升3級，當地已降下大雨，海邊亦有狂風巨浪，寧波市象山縣近3000漁船已入港避風。長三角多條鐵路今明兩日停運、停售車票。澎湃新聞新聞報道，從浙江省政府三防指揮部了解到，截至昨晚9時30分，全省開放避災安置場所12054個，轉移人員70多萬人，其中安置到避災場所的有113404人。目前，上海兩大機場已取消航班520架次。新華社報道，中國鐵路上海局集團有限公司計劃對今、明兩日經由相關線路區段的旅客列車採取停運、停售車票措施。另杭州蕭山機場累計取消57個航班。
浙江開放逾萬個避災安置所
登陸後，利奇馬將轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。颱風中心可能於明日下午至後日凌晨在山東半島至魯東南再次登陸，但會減弱為強熱帶風暴。山東省氣象局的天氣預報顯示，今日至下周二（13日），全省平均降水量將為80至150毫米，局部達到300至500毫米。
利奇馬昨日輕掠台灣北部，並未造成太大的災情，台灣災害應變中心表示，累積有8.4萬戶停電，500多個航班取消，近200個航班延誤，包括往來香港的航班；另有多個台鐵線路停駛和多個海運航線停航，不過昨日下午已陸續恢復營運，至昨晚已取消颱風警報。
《聯合報》報道，台北一名64歲楊姓男子，前日因修剪樹枝從樹上意外摔落死亡。而新北一名64歲女子，則在前日凌晨發生地震時，因衣架倒塌被壓住，送院後不治。