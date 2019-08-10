洪秀柱闖綠營地盤選立委 藍媒嘲男人去哪了

中央社報道，國民黨75個區域及原住民立委選區，已完成提名69個選區，剩下6個選區尚未提名。其中台中市第1選區、台中市第3選區已鎖定人選，嘉義縣第2選區、金門縣則以初選決定，新北市第3選區和台南市第6選區屬艱困選區，近日尋覓人選。

戶籍遷深綠選區

洪：盡最後力量

國民黨前立委陳杰上周五（2日）拜會洪秀柱，盼其主動請纓，重新經營國民黨長期忽略的地區。洪秀柱辦公室周四晚證實，洪秀柱周三（7日）委託助理將戶籍遷至台南東區，準備投入立委選戰。

台南一向被視為綠營的鐵票倉，民進黨尋求連任的立委王定宇長期深耕當地，洪秀柱昨亦戲稱「連魚都是綠的」。她參選消息傳出後輿論嘩然，不少國民黨立委表示讚賞。《中國時報》發表評論稱：「一個深藍女子，前進深綠選區為黨付出，國民黨其他男人在哪裏？」王定宇前日在fb回應，表示「尊重其他政黨的提名策略、期待正向良性的競選。」洪秀柱昨也於fb發文，稱希望國民黨可把不分區的席次讓給青年去歷練，自己則「用盡最後的力量開疆闢土」，又稱只要黨徵召，必義無反顧地在這個「從來沒有當選過一席國民黨立委的區域」身先士卒。

黨內籲郭台銘出馬

幕僚指無可能

國民黨立委林為洲日前曾透過fb向郭台銘喊話，盼郭能參選區域立委。林昨日接受訪問時再表示，郭台銘可「到艱困選區拉抬國民黨選情，甚至可以到處去輔選」。郭台銘在黨內初選後至今動向不明，其幕僚永齡基金會執行長劉宥彤昨回應指，郭台銘沒打算參選，「更不用提選立委」。