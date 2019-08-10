專家：中國安保設備 美國難全數移除

英國《金融時報》報道，美國信息技術安全公司Forescout發現，截至今年7月23日，至少有1740個由中國安保設備商海康威視（Hikvision）和大華（Dahua）製造的安保攝像頭連入美國政府網絡。因中國政府持有海康威視42%股份，美國官員認為這可能構成信息安全威脅。美國之音引述美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）技術政策項目副主任卡特（William Carter）說，他相信在特定情况下，在美國安裝、海康威視生產的鏡頭會被用來為中國監控。大華的攝錄器此前亦被發現裝有秘密後門，讓未獲授權者藉以向中國發送信息；大華表示已修復相關問題。

死線臨近 數千設備未拆

美國總統特朗普去年8月13日簽署2019年度《國防授權法案》（NDAA），修正案特別提到浙江大華及海康威視。根據法案，聯邦機構有一年時間拆除和更換中國設備；但Forescout發現，截止日臨近，最少有數千個相關安保設備仍在使用，而且大部分或無法在截止日期前按時拆除。彭博社引述Forescout負責政府事務的副總裁戈隆博格（Katherine Gronberg）表示，實際數字可能更大，這主要是因為很多政府機構不能確認有多少安保設備與他們的網絡相連；同時因為供應鏈錯綜複雜，很難識別哪些攝像設備來自中國。