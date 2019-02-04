抗美禁令「備胎」 華為發布鴻蒙系統 稱手機仍優先用Android 倘遭禁「可隨時換」

余承東昨在大會上稱，鴻蒙在中文有開天闢地之意，英文是HarmonyOS，意指「給世界帶來更多的和諧和方便」。他表示「鴻蒙OS操作系統是全世界第一個基於微內核的全場景OS」，觀察者網引述他說，目前鴻蒙微內核已達到商用水平，「在Android版設備上投入商用，用於支付、人臉識別、指紋這種高安全級別場景」，稱通過形式化驗證「絕對安全」，未來華為整個操作系統都將使用鴻蒙。

法新社報道，鴻蒙被認為是華為存亡的重要關鍵，是為了應對智能手機Android系統不與華為合作及中美貿易戰持續升級的威脅。華為今年5月被美國政府列入「實體清單」，美國科企Google的母公司Alphabet一度暫停與華為的部分業務合作，使華為面臨被停用Android系統的風險，亦使華為現有用戶面臨Android系統無法更新，新用戶無法使用Google旗下包括Google Play Store、Google map、Gmail及YouTube等應用程式問題。隨後華為各種「備胎」方案相繼曝光，包括自2012年開始自主研發的鴻蒙系統。

同年5月，華為在國家知識產權局商標局網站註冊「華為鴻蒙」商標。

開源系統 全球開發者可參與

不過，余承東在大會上表示，目前華為仍優先採用Android系統，如果哪天無法使用，「華為隨時可以用鴻蒙系統」，無縫接入華為的所有智能設備，第一時間完成軟件遷移。「（鴻蒙系統）能不能用在手機上？」他說，「當然能。大家問我什麼時候用，我說隨時可用。」余承東又說：「我們要打造全球的操作系統，不僅僅是華為自己的，我們希望它是開源的，讓全球的開發者力量參與進來，打造下一代最領先的操作系統。」關於鴻蒙系統面臨的生態鏈建設問題，華為此前發布的方舟編譯器，則有助開發者在一兩天內，以極低成本將原有屬Android生態的Apps，轉變為鴻蒙生態鏈。

搭載鴻蒙手機

「榮耀大屏」今發布

今次發布的鴻蒙主要為智慧屏幕產品，華為工作人員昨向本報證實，在開發者大會上，華為並未演示鴻蒙系統的操作畫面。華為今天（10日）將發布首個搭載鴻蒙系統的華為手機「榮耀（HONOR）大屏」。余承東又透露，明年將推出鴻蒙2.0、後年3.0，並逐步應用在智能手表、智慧屏幕、車載設備、智能喇叭等。

白宮停批供貨華為申請

另邊廂，美國商務部長羅斯上周表示，已收到50份國內企業的申請，要求恢復對華為供貨，不過彭博社報道，美方在中國停止購買美國農產品後，亦暫緩向批准美企向華為供貨的申請。白宮及商務部暫未回應報道。

外交部昨表示，高通、英特爾（Intel）、美光（Micron）等美國企業已要求美國政府及時就許可問題做決定，「企業界的態度很清楚，美國政府在有關問題也做過承諾」，敦促美方停止對華為等中國企業的無理打壓和制裁，以公平、公正、非歧視方式對待中國企業。

另外，由於中美貿易戰不斷升級，兩國原先約定9月在華盛頓舉行的高級別談判也成為未知之數，路透社報道，美國總統特朗普周五（9日）在白宮被記者問及此事表示，與中國舉行談判還是取消，要視情况決定。

明報記者

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