抗美禁令「備胎」 華為發布鴻蒙系統 稱手機仍優先用Android 倘遭禁「可隨時換」

【明報專訊】被美國封殺的中國電訊巨頭華為公司昨在廣東東莞舉行全球開發者大會，正式發布被視為對抗美國禁令「備胎」之一的鴻蒙開源操作系統。華為消費者業務首席執行官余承東在會上表示，如果華為手機無法使用Android，用戶可隨時使用鴻蒙。另邊廂，隨着中美貿戰升級，白宮暫不准許國內企業恢復向華為供貨，以報復北京當局宣布暫停購買美國農產品。
余承東昨在大會上稱，鴻蒙在中文有開天闢地之意，英文是HarmonyOS，意指「給世界帶來更多的和諧和方便」。他表示「鴻蒙OS操作系統是全世界第一個基於微內核的全場景OS」，觀察者網引述他說，目前鴻蒙微內核已達到商用水平，「在Android版設備上投入商用，用於支付、人臉識別、指紋這種高安全級別場景」，稱通過形式化驗證「絕對安全」，未來華為整個操作系統都將使用鴻蒙。
法新社報道，鴻蒙被認為是華為存亡的重要關鍵，是為了應對智能手機Android系統不與華為合作及中美貿易戰持續升級的威脅。華為今年5月被美國政府列入「實體清單」，美國科企Google的母公司Alphabet一度暫停與華為的部分業務合作，使華為面臨被停用Android系統的風險，亦使華為現有用戶面臨Android系統無法更新，新用戶無法使用Google旗下包括Google Play Store、Google map、Gmail及YouTube等應用程式問題。隨後華為各種「備胎」方案相繼曝光，包括自2012年開始自主研發的鴻蒙系統。
同年5月，華為在國家知識產權局商標局網站註冊「華為鴻蒙」商標。
開源系統 全球開發者可參與
不過，余承東在大會上表示，目前華為仍優先採用Android系統，如果哪天無法使用，「華為隨時可以用鴻蒙系統」，無縫接入華為的所有智能設備，第一時間完成軟件遷移。「（鴻蒙系統）能不能用在手機上？」他說，「當然能。大家問我什麼時候用，我說隨時可用。」余承東又說：「我們要打造全球的操作系統，不僅僅是華為自己的，我們希望它是開源的，讓全球的開發者力量參與進來，打造下一代最領先的操作系統。」關於鴻蒙系統面臨的生態鏈建設問題，華為此前發布的方舟編譯器，則有助開發者在一兩天內，以極低成本將原有屬Android生態的Apps，轉變為鴻蒙生態鏈。
搭載鴻蒙手機
「榮耀大屏」今發布
今次發布的鴻蒙主要為智慧屏幕產品，華為工作人員昨向本報證實，在開發者大會上，華為並未演示鴻蒙系統的操作畫面。華為今天（10日）將發布首個搭載鴻蒙系統的華為手機「榮耀（HONOR）大屏」。余承東又透露，明年將推出鴻蒙2.0、後年3.0，並逐步應用在智能手表、智慧屏幕、車載設備、智能喇叭等。
白宮停批供貨華為申請
另邊廂，美國商務部長羅斯上周表示，已收到50份國內企業的申請，要求恢復對華為供貨，不過彭博社報道，美方在中國停止購買美國農產品後，亦暫緩向批准美企向華為供貨的申請。白宮及商務部暫未回應報道。
外交部昨表示，高通、英特爾（Intel）、美光（Micron）等美國企業已要求美國政府及時就許可問題做決定，「企業界的態度很清楚，美國政府在有關問題也做過承諾」，敦促美方停止對華為等中國企業的無理打壓和制裁，以公平、公正、非歧視方式對待中國企業。
另外，由於中美貿易戰不斷升級，兩國原先約定9月在華盛頓舉行的高級別談判也成為未知之數，路透社報道，美國總統特朗普周五（9日）在白宮被記者問及此事表示，與中國舉行談判還是取消，要視情况決定。
明報記者
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