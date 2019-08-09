民間聖母院設計賽 中國情侶奪冠

《揚子晚報》報道，在「人民的聖母院教堂設計比賽」（The People's Notre-Dame Cathedral Design Competition）中，經超過3萬人投票，來自中國的情侶檔蔡澤宇和李思蓓憑「巴黎心跳」方案，在56個國家的226件作品中脫穎而出，獲得冠軍。

該方案將新尖塔設計成一個多面鏡，能與鏡面屋頂一起反映出周邊環境，意喻建築每時每刻都與不斷變化的城市環境相互呼應。此外，利用磁懸浮裝置安放一個每半世紀開放一次的「時間膠囊」飄浮於塔尖上，「時間膠囊」還可以有節奏地上下移動，與城市一起呼吸和跳動。據悉，27歲的蔡澤宇畢業於北京清華大學和美國康奈爾大學，25歲的李思蓓畢業於北京工業大學和康奈爾大學，目前兩人都在芝加哥工作。

官方未必採用 法國參議院要求復原

「巴黎心跳」獲獎的消息令人以為聖母院重建將採取這一方案。不過，比賽主辦方GoArchitect的官方網站顯示，這是一家註冊在美國的獨立出版公司，與法國官方並無關聯，該公司稱舉辦這次比賽旨在面向公眾尋求聖母院教堂未來發展的可能性。《新京報》稱蔡澤宇和李思蓓6日在獲獎後也表示，冠軍並不意味着他們的方案會成為最終修復方案。

另據法國新聞網站The Local報道，法國參議院此前通過政府的重建法案，但有一項附加條款，即必須將聖母院恢復至大火前的原貌，該法案亦無確定具體修復方案。GoArchitect的CEO Joshua Sanabria在法案通過前表示，如果法國參議院否決關於聖母院大教堂何去何從的辯論和探索，將成為民主設計的重大損失，而無論法方最終決定如何，該公司仍將繼續開放設計比賽，「就現狀而言，這也許是對法國參議院的一種逆反回應，我們所求的只是一場有益的辯論」。