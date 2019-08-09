北京聞風：上海賦權 助臨港新片區加強改革 ／文：鍾鳴九

觀察人士指出，上海設立中國內地首個自貿區已5年多，面積不斷擴大。新片區的定位不是簡單的空間上的擴大，亦非政策的平移，而是在內涵上有更深的拓展。

涉人才地政住屋等政策

上海市研究制定了一系列支持政策，賦予新片區更大的改革自主權，涉及管理許可權、資金支援、人才吸引、土地規劃、住房保障等。上海市常務副市長陳寅表示，目前，上海已把《總體方案》各項任務舉措細分為三大類78項安排。其中對《總體方案》明確的重點政策，上海將制訂23項操作細則，比如境外人才執業、重點領域企業所得稅政策等，通過具體項目方式，直接推動落實15項政策。

另據中國央行、商務部官員透露，未來在臨港新片區將試行更開放、更便利、更自由的金融政策，還將在推動方案落實中，選擇電訊、保險、證券等重點領域進一步加大開放。

資料顯示，新片區先行啟動面積為119.5平方公里，它和上海自貿試驗區其他片區相比，在制度設計方面有不少創新和提升。

中國最高領導人習近平去年11月在上海提出，增設中國（上海）自由貿易試驗區新片區。短短9個月政策即落地。 新片區與以往自貿試驗區相比，有明確的、更高的定位，戰略任務更豐富，產業發展更突出等新特點，彰顯複雜國際情勢下中國擴大開放的堅定決心。

消息指新產業規劃已啟動

有知情人士稱，目前，新片區已啟動新的產業規劃。新產業規劃將立足於覆蓋臨港地區約386平方公里的範圍，以臨港地區現有產業為基礎，着力建立新片區創新型的產業功能體系核心區。同時，奉賢、閔行拓展區域的約870平方公里範圍也將納入考量範圍，全面規劃設計新片區的產業功能體系。

鍾鳴九