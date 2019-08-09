佳士工運周年 港團體籲警覺唇亡齒寒

指內地勞權惡化已礙社工合作

遊行人士手舉印有內地受打壓人士檔案的紙板，持「組織工會無罪 支援工運有理」等橫額，呼喊口號，從西區警署步行至中聯辦，並發表聲明要求內地政府釋放被捕人士，確保他們免受酷刑、會見家屬及維權律師的合法權利以及終止打壓。「大學師生監察無良企業行動」項目幹事馬浩然稱，內地的打壓行動從工友蔓延到勞工自媒體，反映打壓範圍擴大，這種趨勢可能最終影響香港勞權與社會工作空間。基督徒學會成員謝世傑表示，內地勞權行動環境惡化已影響到中港兩地在社會工作方面的合作交流，例如北上做社會工作督導的香港社團會受到內地政府對交流內容的審查。

據組織者介紹，自去年7月起至今，內地已有逾130名包括工人、聲援學生、NGO工作者、自媒體編輯等工運支持者被捕或遭警方傳喚，約50人仍在押或失聯，多人受拘禁接近半年甚或一年。

明報記者