多部港片「選邊站」 不參與金馬獎

國台辦昨發出新聞稿，馬曉光表示，民進黨當局不斷製造事端破壞兩岸關係，大陸電影業界暫停參加2019年金馬影展，民進黨當局和「台獨」勢力難辭其咎。中央社報道，陸委會發言人邱垂正回應稱，近期北京逐步透過個案，片面限縮、阻斷兩岸旅遊和文化正常交流，並將原因歸咎台灣政府，「是赤裸裸介入台灣選舉」。台總統蔡英文昨亦批評，設限對兩岸的正常交流「並不是我們所樂見的」，是非常可惜的事情。

雖然大陸官方未聲明港產片和香港影人不能出席金馬獎，但本地影視公司已紛紛表態。原報名金馬獎的《掃毒2》、《使徒行者2》、《追龍2》、《繼園台七號》等港片已取消報名。寰亞老闆林建名表示，已下令公司所有電影不得參與金馬獎評選；英皇電影表態稱今年將把重心放在「第28屆金雞百花電影節」，所以不但旗下電影不參與，藝人也不會出席。

山東航空取消飛花蓮航線

另外，受取消自由行影響，山東航空昨突然公告，本月24日起，飛花蓮的航班取消。山東、花蓮直航包機今年7月才復航。花蓮縣政府觀光處長唐玉書說，山東、花蓮直航班機以團客為主，上周曾與山東航空業者聯繫，原以為不會受這次陸客限縮影響，對公告「很遺憾也很震驚」。