關稅清單公布在即 美企游說勿加徵

有美國企業抱怨其商業決策面臨不確定性，並說幾周的通知時間太短。美國零售聯合會（NRF）人士表示，不少企業「合同均已執行，貨物均已發出」。報道指，USTR會在生效日前公布最終清單。知情人士稱，美國貿易代表萊特希澤和工作人員正面臨壓力，要根據諮詢公眾意見期間和聽證會上提出的問題，修訂原本擬定、包括逾3800種中國產品的清單。

稱在華美企盼長期發展

另據中新社報道，美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）近日受訪時表示，受貿易摩擦影響最大的是中小型企業，「他們既無法改變市場規則，也無力調整供應鏈」。艾倫稱，關稅讓美國企業特別是農產品企業遭受嚴重打擊，但美國商界並不會因此就離開中國。「我的所有會員企業都沒有離開，他們在中國是盈利的，都致力於在中國長期發展。他們已經在計劃紥根中國的下一個百年了。」該會1973年創建，擁有約200家在中國經商的美國會員企業。