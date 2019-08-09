落實《國防授權法》 禁購中興海康威視等產品 美封殺5中企 華為：續入稟挑戰

根據美國該項臨時規定，在「特定情况下」，聯邦機構主管可准許承包商最多兩年的禁令豁免期，否則需美國國家情報總監（Director of National Intelligence）才能批准豁免申請。路透社報道，美政府將在60天內諮詢各界對禁令意見，再敲定最終版本。禁購令除針對華為、中興、海康威視外，還包括電訊商「海能達」及監控設備生產商「大華科技」。美國去年通過NDAA，以國家安全為由限制使用聯邦資金從「禁令涉及的」電訊公司購買電訊設備、服務和監控設備。華為今年3月已就此入稟美國得州聯邦法院，指控該法案違憲。

華為昨表示，該禁令對保護美國電訊網絡和系統的安全無幫助，最終傷害的是美國農村地區依賴華為網絡的用戶。海康威視發言人表示，公司致力遵守其營運所在國的法律，並「已經做出努力，確保我們的產品安全符合美國政府的要求」。英國《金融時報》上月報道，美國軍方仍在使用海康威視的監視器。海康威視2016年成為美國第二大監控設備供應商，市佔率達8.5%。中興、海能達及大華科技暫未回應事件。

外交部：支持「拿法律武器維權」

外交部發言人華春瑩昨表示，美國濫用國家力量不擇手段蓄意抹黑和打壓特定中國企業，嚴重損害美國國家形象和自身利益，更嚴重破壞全球產業鏈和供應鏈，將繼續遭世界各國反對和抵制。「我們堅定支持相關中國企業拿起法律武器維護自身的正當權益，也將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。」

另對中國櫥櫃徵229%反補貼稅

與此同時，美國商務部周三又宣布，初步裁決將對從中國進口的44億美元木質櫥櫃和洗手間櫃，徵收高達229%的反補貼稅；並將要求美國海關與邊境保衛局（CBP），根據229%的補貼率，向進口商中國河南省艾迪嘉家具和迪威國際貿易有限公司收取保證金，其餘受影響公司製品的稅率則為11%至22%不等。

緬因州龍蝦對華出口大減82%

另邊廂，美國商家受貿戰影響生意大跌。美國之音報道，自去年7月起，緬因州對中國的活龍蝦出口總量下降82%。批發商「緬因海岸」銷售和營銷副總裁亞當斯（Sheila Adams）表示，該公司在內地銷售額流失約80%。緬因州國際貿易中心（MITC）主席兼緬因州國際貿易主管梅里特（Wade Merritt）說，出產龍蝦之城市的其他行業也會受影響，「肯定會產生連鎖反應，波及整個經濟」。

明報記者

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