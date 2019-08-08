曾抗議刪改《南周》獻詞 6年刑滿出獄 郭飛雄籲習政治改革

剛滿53歲的郭飛雄畢業於上海華東師範大學哲學系，曾積極參與八九民運，後來從事出版和寫作，2001年起投入維權運動，之後4次遭到關押，其中兩次被定罪，合共監禁11年。2013年，郭飛雄因參與抗議當局刪改曾持自由派立場的報章《南方周末》「新年獻詞」，以及其他維權活動而被捕，2015年11月廣州天河區法院裁定郭「聚眾擾亂公共場所秩序」和「尋釁滋事」兩項罪名成立，判監6年，他上訴遭駁回，先後在陽春監獄和英德監獄服刑。

籲試驗直選100縣長

美國之音報道，重獲自由的郭飛雄呼籲習近平、國務院總理李克強、全國人大委員長栗戰書在未來3年內「為中國有序的政治改革做3件實事」，一是推動全國人大批准《聯合國公民權利和政治權利國際公約》，二是基本放開新聞自由，三是選100個縣進行縣長直選試驗。

「中美關係緊張不利人民利益」

郭飛雄說，中國經歷數十年經濟增長高速增長後，中國人最需要的是過上有尊嚴的、自己當家作主的、文明理性的政治生活，他認為現在中國人高度團結、喜氣洋洋、充滿着生氣勃勃的進取精神，是啟動有序的政治改革的最佳時刻。「我們主張用和平、仁愛、大團圓的方式來解決一切歷史遺留問題，實現中國大陸平民階層和官僚階層歷史性的大和解，由此形成中國社會所有的階級的大聯合來作為我們中國未來自由民主制度的根本的社會基礎」。

至於中美合作，郭飛雄表示：「中美關係愈緊張愈不利於中國人民和美國人民的根本利益，也非常不利於中國大陸的自由民主事業。」他指，兩國要看得更長遠一些，「在未來10年到20年之後，全世界只有一個國家，就是中國有能力一年購買美國的4000億到5000億美金的工業產品，美國人也會獲得回報的」。他認為，當下美國總統特朗普「在東亞地區也實際擁有着一連串的創造政治藝術奇迹的夢幻般的機會」，要把這些機會化為現實，需要像1972年的中美元首毛澤東和尼克遜那樣，「因為只有兩個真正的強硬派才敢於做出相互之間的實質性的妥協，通過180度的大轉彎，促成雙方的化學反應」。

郭妻張青和一對兒女2009年經第三國赴美，並獲政治庇護。