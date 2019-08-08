物資遭扣逾月 華為向偉創力索償數億

偉創力高管稱部分因華為欠款

美國5月將華為列入出口管制「實體清單」後，偉創力隨即要求旗下的全球工廠停止與華為的一切合作，包括停止生產與供貨，又扣押存放於其珠海及海外工廠的共7億元華為物資。華為要求歸還遭拒絕，物資被扣留超過1個月。路透社報道，華為周一（5日）就事件向偉創力發律師信，要求賠償「數億元人民幣」，涉及收入誤工、材料浪費、設備更換等方面的損失。律師信又指偉創力中國公司扣押物資是「無視中國法律」。

偉創力官方尚未發表公開聲明。內媒「第一財經」引述偉創力某工廠高管解釋，公司在美國禁令公布3天後已基本恢復對華為的供貨，因為手機產品不受「實體清單」影響，只有基站產品較複雜，涉及的零件和新技術較多，判斷這些產品是否在禁令範圍內需時，才多花了一周。他又稱，扣留部分設備是因為華為欠款1億多元，目前所有產品已恢復供應。報道稱，涉事珠海工廠目前門面冷清，該高管表示，該工廠不會關，但涉及華為業務的事業部可能關閉。

華籲印度勿阻華為業務 警告反制

路透社還報道，有知情人士稱中國上月曾要求印度不要因美國施壓，而阻止華為在該國開展業務，否則中國可能會對在華經營的印度企業採取反制措施。印度將於下半年安裝試驗5G網絡，尚未決定會否允許華為參與。中印對事件暫未有回應。

（綜合報道）