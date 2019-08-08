撞期大陸影展 港片赴台「或增獲獎機會」

寰宇負責人林小明表示，今年沒有影片報名金馬獎，又稱台灣一向不評獎給港產片，參加與否意義不大。寰亞高層莊澄亦稱公司今年都是合拍片居多，「通常都是內地拍檔給意見報名金馬與否」。高先電影公司負責人曾麗芬表示，少了大陸片競爭，港片獲獎機會或許較高。

陸業界指禁令避險心理大於抵制

中央社引述一名大陸影視業者分析，金馬獎距離台灣2020大選太近，大陸官方會憂心兩岸人員輪番上台政治表態，升高台灣「反中情緒」，進而幫民進黨助選。他透露大概6月底已聽到官方不允許參加金馬獎的消息，主因是去年兩岸影視界人員先後在頒獎台上政治表態，引起軒然大波；萬一台灣這次又「安排」一個喊話橋段，加上香港「反送中」討論熱烈，光是講個「香港加油」都會讓中共尷尬。

央視也發表評論，指去年金馬獎頒獎禮上不僅有「台獨」傾向的紀錄片獲獎，該片導演還說出支持「台獨」的言論；又稱大陸電影近年已成為華語電影中公認的最重要力量，「沒有大陸影片參展的金馬獎，注定是不完整的」。