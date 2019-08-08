「台政治生態問題」大陸杯葛金馬獎 北京業者：獨立電影恐失舞台

國台辦副主任：暫停非中斷

《中國電影報》昨晨在微博引述國家電影局表示，大陸將暫停大陸影片和人員參加今年第56屆台北金馬影展，未有解釋原因。正在福建出席海峽青年節的國台辦副主任龍明彪，隨後接受台媒訪問時說，「台灣現在照這種政治情形、政治生態，會帶來很多問題」。當被問及這個決定是否與民進黨當局有關時，龍明彪說：「當然有這個因素，我想應該是。」他強調北京無意中斷兩岸電影文化交流，而只是暫停；被問及明年會否恢復時，則答「那以後再說吧」。

第56屆金馬獎將於11月23日舉行頒獎禮，6月、7月為報名環節，入圍名單10月公布。報名至7月31日截止，金馬執委會當晚公布的線上報名雖以685部創新高，但劇情長片僅148部，比去年減少80部，為4年最少。

台批傷害大陸業界 金馬執委遺憾

中央社報道，台灣多政府部門昨日發聲回應事件。陸委會呼籲大陸停止以政治因素干擾兩岸文化交流，以免造成國際及兩岸各界的負面觀感。台灣總統府表示，阻止參加電影界盛會不是聰明的決定，不但傷害中國優秀電影人，更無益於兩岸正向交流。行政院亦表示，陸方不該以政治打壓藝術創作與言論自由。文化部稱，台灣金馬獎是為所有電影工作者打造，未來將持續敞開大門，歡迎世界各地電影工作者，也期待未來中國的電影工作者能有參與世界各地影展的自由。

京業者稱當局曾「打招呼」

金馬執委會昨日對事件表示遺憾，指出目前金馬獎已進入評審階段，各項活動將照常舉辦。中央社引述一名北京電影工作者透露，近幾個月來有關部門向各大公司「打招呼」，暗示不要參加金馬獎的傳言甚囂塵上，「官方大可利用這種『自我審查』的壓力，既能達到效果，又不留痕迹，這種手法過去也常見」。他憂心金馬獎一直是大陸獨立電影一大舞台，許多不能見容於當局審查的藝術電影、紀錄片，都能透過金馬影展綻放光彩；失去這舞台，相關業界恐怕更難生存，「維穩當前，或許這也是當局樂見的吧」。

去年金馬獎頒獎典禮上曾出現「台獨」風波。台灣導演傅榆以「太陽花學運」為背景的作品《我們的青春，在台灣》獲得最佳紀錄片獎，發表得獎感言時，傅榆提到「希望有一天我們的國家可以被當成真正獨立的個體來看待」。言論惹來大陸電影人「反擊」，演員涂們擔任頒獎嘉賓時說，「特別榮幸再次來到中國台灣金馬獎頒獎，我感到了兩岸一家親。」原定和金馬獎主席李安一同頒獎的評審團主席鞏俐拒絕上台，大陸演員亦全數缺席慶功宴。

事後一度傳出大陸影視主管單位下令，禁止大陸電影報名今年屆金馬獎，但當時國台辦公開否認。

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