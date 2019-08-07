柯文哲創黨大會 郭台銘送花籃幕僚出席

中央社報道，民眾黨111名創黨黨員中有多名台北市政府官員，包括柯文哲核心幕僚、市府顧問蔡壁如，其中72人出席大會，選出黨主席、4名中央委員、5名中央評議委員，並通過黨章。民眾黨年滿16歲即可入黨，允許雙重黨籍，不收黨費；由於民進黨不准雙重黨籍，因此當選民眾黨中委的台北市文化基金會副執行長張益贍稱會退出民進黨。有「台獨」人士在場外抗議，與警方發生輕微衝突。

柯文哲致辭時表示，台灣因意識形態引發的政黨惡鬥及政治利益導向的政黨政治，造成長期內耗空轉，此刻正面臨發展困境，籌組政黨就是扛起改變政治文化的責任。他說，普世價值「民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營」在台灣的實現，就是他堅信的台灣價值，其中民主、自由是核心。

柯自稱「美日大陸都接受的人」

早前在國民黨總統初選中落敗的鴻海集團創辦人郭台銘，以及國民黨立委、前立法院長王金平都有送花籃，郭台銘幕僚劉宥彤更親自出席大會，引發外界猜想。柯文哲會後受訪時表示，他與郭是美、日、大陸都可接受的人，又指將代表國民黨參選的高雄市長韓國瑜「得意忘形」。對於會否挑戰總統寶座，一直未鬆口的柯重申「本來就不是很想選」。

黨章：務實對外保台灣主體性

民眾黨黨章指出，將遵守現有憲政體制，內政上強化國家治理以興利除弊，對外關係上則採取務實路線以爭取台灣最大之生存空間，確保主體性。柯文哲昨受訪時又談及大陸日前取消赴台自由行，他指陸方沒自信，「怕大陸老百姓到台灣來，看到台灣民主自由會動搖」，重申經濟發展跟政治發展不可能存在太大落差，台灣的經驗會給大陸一個重要參考。