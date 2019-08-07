1.2萬警參與練兵 「為國慶安保準備」 深圳防暴演習 模擬「黑衣示威」衝擊

2000人戴頭盔 警催淚彈對付

昨日的誓師大會上，深圳警方舉行反恐突擊、海空聯合巡邏、防暴3個科目的演練。其中在防暴環節，深圳特警支隊模擬以1500人警力平息2000名「示威者」的群體騷亂。從警方提供的影片可見，大批「示威者」身穿黑衣、頭戴安全頭盔、面遮口罩、手持棍棒等，不斷衝擊警方陣線；警方以盾牌陣嚴防，黑衣人其後以鐵馬陣或擲磚頭等加強衝擊；部分「示威者」更以投擲燃燒彈和自製火焰車的方式衝擊警方防線。其間特警舉紅旗示警，並發射催淚彈及出動警犬，盾陣不斷將防線推前，最終包圍示威者和緝捕帶頭者平息騷亂。

影片旁白稱「暴徒」

演習過程中，影片旁白介紹將「示威者」稱為「暴徒」，該防暴演練是為了應對工人討薪的勞資糾紛，畫面所見「示威者」高舉「還我血汗錢」、「你住高樓大廈，我卻肚饑無食」的橫額。不過，在過往深圳發生的討薪群體事件中，鮮有投擲燃燒彈或自製火焰車等衝擊警方陣線的情况。「示威者」的裝扮和部分衝擊手段亦與近日本港示威者的行為有相似之處；而深圳警方此前的防暴行動中，亦未見有仿效香港警方、在過程中在每個行動步驟前都舉旗警告，令坊間認為這次演練和目前的香港局勢有關。

另外，在模擬反恐突擊的演練中，深圳警方出動海陸空「三棲」警力，展示針對乘汽車、火車、飛機逃跑的「疑犯」的多警種聯合追擊拘捕行動。

出動50裝甲車5直升機8船等

深圳警方表示，是次「廣東公安夏季大練兵『深圳亮劍』行動」誓師大會，是按省公安廳的統一部署，為建國70周年做安保工作準備工作。昨日的演練共集結1.2萬名警力、50輛裝甲車、200輛衝鋒車、1200輛電單車、5架直升機、8艘船艇、2輛水路兩棲車及其他裝備。

中國警察網亦表示，演練是深圳公安結合自身實際情况展開的行動，旨在以訓促戰，全面提升實戰能力。廣東省公安廳網站顯示，廣東警方國慶70周年安保誓師大會暨夏季大練兵啟動儀式於7月30日啟動，各地公安隨後陸續舉行相關誓師活動。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676