「中國仙本那」山洪12死 景區仍未開發

《楚天都市報》引述一名獲救的遊客盧先生表示，山洪爆發時他正與同行朋友共十幾人分開坐兩艘橡皮艇遊覽至一個瀑布處，現場約有80多名遊客。因該位置溪水剛及膝，導遊沒有給遊客準備救生設備。下午5時許，溪水突然暴漲，水勢湍急，幾艘小艇被冲翻，多名遊客落水。

據澎湃新聞報道，屏山躲避峽峽谷內河水碧綠如翠，清澈見底，2014年經當地一名攝影師拍攝「遊船懸浮」之景揚名，被網民稱為「中國仙本那」，近年來吸引不少遊客慕名前往「打卡」。

政府禁入 野導遊一條龍服務

事實上躲避峽尚未開發完善。鶴峰縣文化和旅遊局、市監局等6個部門7月曾發出通告，禁止遊客進入屏山景區未開發區域。不過當地早已形成由黑車帶遊客進入景區、「野導遊」帶進管控區域並租賃橡皮艇水上遊覽的一條龍服務。

「都是老百姓在經營，金錢的誘惑太大了」，一名自稱導遊的當地人表示，他因留意到天氣預報得知有雨，當日沒有接遊客入峽谷。據《湖北日報》去年一份報道，野導遊可日進萬金，一條橡皮筏遊覽一小時可掙千元。