出口商料減貿戰加稅衝擊 市民出國成本漲

新華社報道，央行負責人昨日稱， 對普通老百姓而言，過去20多年，人民幣對美元和一籃子貨幣升的時候多、貶的時候少，中國的老百姓主要金融資產在人民幣上，受到最好的保護，其對外的購買力穩步攀升，這些均能從老百姓出國旅遊、境外購物、子女海外上學中反映出來。企業也是如此。不希望企業過多暴露在匯率風險中，支持企業購買匯率避險產品規避匯率風險。

《21世紀經濟報道》報道，人民幣貶值對出口企業財務利好，一定程度覆蓋了關稅壓力。多名從事出口行業的企業相關負責人都表示，匯率貶值對於出口企業來說是有利的。中央社引述台商業者也認為，人民幣貶值對營運影響正面，包括原材料成本、人事成本下降，有助於提升獲利。對於中國居民出國旅遊、留學、購物而言，短期內將臨成本上漲的局面。

央行：別將精力放在投機匯率

央行負責人建議，要專注於實體業務，不要將精力過多用在判斷或投機匯率趨勢上，要樹立「風險中性」的財務理念，敘做外匯衍生品應以鎖定外匯成本、降低生產經營的不確定性、實現主營業務盈利為目的，而不應以外匯衍生品交易本身盈利為目的。