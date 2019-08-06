人民幣兌美元破7 央行：不會一瀉千里

在美國總統特朗普宣布要對中國進口商品加徵更多關稅之際，昨日上午人民幣對美元中間價開盤報6.9225，較前一交易日下調229點。在上午9時16分許，離岸人民幣兌美元跌破7關口，最低報7.0392。9點32分許，在岸人民幣兌美元匯率也跌破7關口，最高報7.0262，到昨日收市報7.0352，全日跌幅1.3%，見自2008年來的11年新低。

央行：單邊主義對華加稅影響

自2015年「811」匯改以來，人民幣匯率經歷了多次即將「破7」的敏感時刻，但最後都在這一關口止跌回升。對於這一匯率波動，央行昨日緊急回應。新華社報道，央行有關負責人說，受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響，人民幣對美元匯率有所貶值，突破了7元，但人民幣對一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際匯市波動的反映。

央行負責人指，需要說明的是，人民幣匯率「破7」，這個「7」不是年齡，過去就回不來了，也不是堤壩，一旦被冲破大水就會一瀉千里；「7」更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。

對於人民幣破7後的走勢，央行負責人稱，人民幣匯率走勢，長期取決於基本面，短期內市場供求和美元走勢也會產生較大影響。中國作為一個大國，制造業門類齊全，產業體系較為完善，出口部門競爭力強，進口依存度適中，人民幣匯率波動對中國國際收支有很強的調節作用，外匯市場自身會找到均衡。

專家：反制貿戰最直接手段

大和資本市場亞洲區首席經濟學家賴志文認為，中國反制對美國貿易戰升級的手段，相對較少，人民幣貶值是最直接亦是最簡單的選擇，預計人幣跌穿7算後還會進一步貶值，但目前難言會跌至何水平。賴志文稱，內地有機會出台例如降準一類的更多貨幣寬鬆措施，而人民幣貶值亦將加劇地區內其他貨幣短期內的貶值壓力。

易綱：不搞競爭性貶值

央行微信公號則刊發央行行長易綱的文章稱，無論是從中國經濟的基本面看，還是從市場供求平衡看，當前的人民幣匯率都處於合適水平。央行完全有經驗、有能力維護外匯市場平穩運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。易綱表示，中國作為一個負責任的大國，會恪守歷次二十國集團領導人峰會關於匯率問題的承諾精神，堅持市場決定的匯率制度，不搞競爭性貶值，不將匯率用於競爭性目的，也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。