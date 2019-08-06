敏感時刻 深圳灣大規模防暴演習

【明報專訊】在香港示威衝突愈演愈烈之際，深圳當局一連3日舉行反恐防暴演習，昨日更在與香港一海之隔的深圳灣口岸附近舉行了一場聲勢浩大的演習，演習出動直升機及裝甲防暴車、快艇等多種裝備，數千名參演的特警全副裝備列隊在口岸一帶。廣東省公安廳消息稱，類似演習從上月底開始已在廣東多地舉行，而今日將移師深圳石巖再度進行夏季大練兵，是次「深圳亮劍」行動將有1.2萬名警力參演。
粵多區舉行 1周16萬警參與
昨日的演習在深圳灣口岸附近深圳一側的陸地和海面空域舉行，當局出動6架直升機和近10艘快艇高速在深圳灣海面和上空來回飛行巡邏，根據網上短片，可以看到不遠處的深圳灣大橋和香港新界。而數以千計的各式警種人員，則全副武裝在口岸一帶列隊，其間還不斷有騎電單車的警察加入隊伍，現場還有大批防暴車輛。
對於深圳方面在此時舉行反恐防暴演習，深圳當局至今未有證實。廣東省公安廳消息人士則表示，此類的演習近1周來已在省內多個地方舉行，共有16萬警力參與。而近日則移師深圳舉行，今日還會在深圳寶安區的石巖舉行最後一場反恐防暴演習。不過該消息人士並未向本報明言演習與香港有關。有內地人士表示，近日在佛山等地亦看到類似的演習，「這邊不只有直升機，更多的是戰機」，不過有人認為是為了建國70周年的演練。而除了警察和武警外，駐地惠州的解放軍陸軍第74集團軍亦在湛江舉行了反恐訓練。
新浪網友則將深圳的此次演習與香港相聯繫，網友「CheungChingYung」留言稱，「哪怕不是去香港，寓意誰不知道？」；「七彩世界之美」則稱：「（演習）起到一定的震懾作用，讓暴民不要太猖狂。」