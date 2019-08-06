敏感時刻 深圳灣大規模防暴演習

粵多區舉行 1周16萬警參與

昨日的演習在深圳灣口岸附近深圳一側的陸地和海面空域舉行，當局出動6架直升機和近10艘快艇高速在深圳灣海面和上空來回飛行巡邏，根據網上短片，可以看到不遠處的深圳灣大橋和香港新界。而數以千計的各式警種人員，則全副武裝在口岸一帶列隊，其間還不斷有騎電單車的警察加入隊伍，現場還有大批防暴車輛。

對於深圳方面在此時舉行反恐防暴演習，深圳當局至今未有證實。廣東省公安廳消息人士則表示，此類的演習近1周來已在省內多個地方舉行，共有16萬警力參與。而近日則移師深圳舉行，今日還會在深圳寶安區的石巖舉行最後一場反恐防暴演習。不過該消息人士並未向本報明言演習與香港有關。有內地人士表示，近日在佛山等地亦看到類似的演習，「這邊不只有直升機，更多的是戰機」，不過有人認為是為了建國70周年的演練。而除了警察和武警外，駐地惠州的解放軍陸軍第74集團軍亦在湛江舉行了反恐訓練。

新浪網友則將深圳的此次演習與香港相聯繫，網友「CheungChingYung」留言稱，「哪怕不是去香港，寓意誰不知道？」；「七彩世界之美」則稱：「（演習）起到一定的震懾作用，讓暴民不要太猖狂。」

明報記者