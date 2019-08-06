指嚴重違背習特會共識 反擊美加關稅 華停購農產品

【明報專訊】中美貿易談判上周重啟，但局勢隨即因美國總統特朗普突然宣布加徵新關稅而惡化，雙方展開互相指摘。針對美方稱中國沒有採購美農產品，國家發改委回應表示該指摘不實。不過在昨晚，新華社引述國家發展改革委、商務部消息，指由於美方宣稱擬對3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，國務院關稅稅則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。
華：盼美落實習特會承諾
特朗普1日突然宣布對3000億美元中國進口商品加徵10%的關稅，指摘中國未履行大量採購農產品的承諾。新華社引述發改委秘書長叢亮稱，美方的指摘缺乏事實依據，中國企業已向美國採購了大豆等農產品，又持續對其他多種農產品詢價。他表示，中方在採購美國農產品方面積極顯示合作誠意，也取得不少進展，但如乙醇、玉米、大豆油、葡萄酒等農產品暫未成交，主要是因為這些農產品缺乏價格競爭力。
而新華社在昨晚引述國家發展改革委、商務部的消息指出，中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景光明，但希望美方認真落實中美兩國元首大阪會晤達成的共識，言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。
白宮顧問批中方「七宗罪」
納瓦羅（Peter Navarro）前日接受「霍士周日新聞」（Fox News Sunday）訪問時指控中國犯下「七宗罪（Seven Deadly Sins）」，揚言唯有中國停止包括盜竊知識產權、強迫技術轉移、傾銷導致美企破產、大力補貼國有企業、出口毒品芬太尼、操縱貨幣匯率等不當行為，中美貿易戰才會結束。
納瓦羅重申特朗普早前說法，稱對中國加徵關稅不會直接影響到美國人，因中方會通過降低產品價格以及利用人民幣貶值來對付關稅問題。而這也是美國一直堅持要中國做出的「結構性改變」。
FT：華油輪違美伊朗禁令
另據英國《金融時報》報道，美國正在追蹤隸屬「中國石油」旗下昆侖銀行的油輪，懷疑這些油輪協助運輸伊朗原油至中國，涉違反美國對伊朗禁令。根據知情人士及全球油輪追蹤網站TankerTrackers的消息，至少有3艘油輪自今年5月起與伊朗船隻有聯繫。報道引述兩名美方官員的警告，任何試圖違反美方制裁規定的實體都需警惕（受到制裁）。