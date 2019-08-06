指嚴重違背習特會共識 反擊美加關稅 華停購農產品

華：盼美落實習特會承諾

特朗普1日突然宣布對3000億美元中國進口商品加徵10%的關稅，指摘中國未履行大量採購農產品的承諾。新華社引述發改委秘書長叢亮稱，美方的指摘缺乏事實依據，中國企業已向美國採購了大豆等農產品，又持續對其他多種農產品詢價。他表示，中方在採購美國農產品方面積極顯示合作誠意，也取得不少進展，但如乙醇、玉米、大豆油、葡萄酒等農產品暫未成交，主要是因為這些農產品缺乏價格競爭力。

而新華社在昨晚引述國家發展改革委、商務部的消息指出，中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景光明，但希望美方認真落實中美兩國元首大阪會晤達成的共識，言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。

白宮顧問批中方「七宗罪」

納瓦羅（Peter Navarro）前日接受「霍士周日新聞」（Fox News Sunday）訪問時指控中國犯下「七宗罪（Seven Deadly Sins）」，揚言唯有中國停止包括盜竊知識產權、強迫技術轉移、傾銷導致美企破產、大力補貼國有企業、出口毒品芬太尼、操縱貨幣匯率等不當行為，中美貿易戰才會結束。

納瓦羅重申特朗普早前說法，稱對中國加徵關稅不會直接影響到美國人，因中方會通過降低產品價格以及利用人民幣貶值來對付關稅問題。而這也是美國一直堅持要中國做出的「結構性改變」。

FT：華油輪違美伊朗禁令

另據英國《金融時報》報道，美國正在追蹤隸屬「中國石油」旗下昆侖銀行的油輪，懷疑這些油輪協助運輸伊朗原油至中國，涉違反美國對伊朗禁令。根據知情人士及全球油輪追蹤網站TankerTrackers的消息，至少有3艘油輪自今年5月起與伊朗船隻有聯繫。報道引述兩名美方官員的警告，任何試圖違反美方制裁規定的實體都需警惕（受到制裁）。

明報記者

（中美角力）